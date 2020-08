En pleno desarrollo de Convención Demócrata y de coronavirus, Trump visita hoy Yuma

Ronald J. Hansen

El presidente Donald Trump continuará rompiendo con la tradición política al realizar una visita el martes a Yuma, en momentos que los demócratas continúan con sus actividades de la convención nacional.

Durante su breve visita, se espera que Trump arremeta contra el exvicepresidente Joe Biden, el virtual nominado demócrata, al que acusa de haber sido parte de una estrategia fallida a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México en la que los cruces de indocumentados alcanzaron niveles alarmantes.

Se espera que trump aparezca Trump alrededor de la 1 p.m. en el Joe Foss Hangar en Yuma. Se espera una multitud, aunque su tamaño será limitado para permitir el distanciamiento social.

Se espera que asistan al evento los aliados republicanos de Trump, el gobernador Doug Ducey y la senadora Martha McSally, dijeron voceros de sus oficinas.

Trump también recibirá una actualización sobre la construcción del muro fronterizo en Yuma, y ​​Chad Wolf, el secretario interino de Seguridad Nacional, espera acompañarlo.

"El regreso del presidente Trump al estado del Gran Cañón es otro recordatorio de que los votantes tienen una opción fácil este noviembre", dijo Emma Hall, portavoz de la campaña de Trump.

"Mientras Joe Biden se esconde detrás de Zoom para impulsar sus políticas migratorias extremas que priorizan a los inmigrantes ilegales sobre los estadounidenses, el presidente Trump ha luchado para asegurar la frontera de Estados Unidos, desmantelar ciudades santuario y proteger comunidades en todo Arizona".

Los demócratas dijeron que el historial de Trump sobre el coronavirus mostraba cómo no había protegido a los estadounidenses.

"Pasé 32 años manteniendo seguros a los arizonenses, incluidos 10 como alguacil, y sé que Joe Biden nos mantendrá más seguros como presidente", dijo el ex alguacil del condado de Navajo, K.C. Clark. "Donald Trump, por otro lado, no ha logrado mantenernos a salvo o responder a la pandemia de COVID-19 con un liderazgo real, algo de lo que está tratando de distraer a las familias de Arizona con la visita de hoy".

Trump también podría obtener el respaldo del Consejo de la Patrulla Fronteriza, el sindicato de la agencia que trabaja a lo largo de la frontera. Recibió el respaldo de esa organización hace cuatro años y sus esfuerzos por construir un muro en la frontera están alineados con los intereses del grupo.

La visita es parte de los esfuerzos de la campaña de Trump para ofrecer una contraparte a la Convención Nacional Demócrata, que comenzó el lunes.

Trump visitó Mankato, Minnesota y Oshkosh, Wisconsin, en dos estados que podrían figurar en gran medida en las perspectivas de reelección del presidente.

Trump tiene programado visitar Scranton, Pensilvania el jueves. Esa es la noche en que se espera que Biden acepte formalmente la nominación presidencial demócrata; Scranton es la ciudad natal de Biden.

Durante décadas, los nominados de ambos partidos han evitado en gran medida el trabajo de campaña durante las semanas de las convenciones nacionales cuatrienales. Trump, sin embargo, ha prescindido de la tradición.

La visita de Trump será la cuarta a Arizona este año, lo que subraya la importancia electoral del estado y el estado de campo de batalla.

Yuma está emergiendo como un telón de fondo clave para el mensaje de Trump en Arizona y la nación en general sobre lo que él ve como una mejora significativa en la seguridad fronteriza durante su mandato. Trump también visitó Yuma durante su visita a Arizona en junio.

Si bien Trump ve a Yuma como un éxito, los demócratas señalan su desempleo alto y una tasa de infección por coronavirus que ha estado entre las más altas del país en áreas metropolitanas como indicativo de un área que sufre negligencia en una pandemia. También atacaron su campaña para lanzar una gira en autobús por todo el estado.

"No importa cuánto lo intente, Trump no puede distraerse de lo mal que sus promesas incumplidas han fallado a los arizonenses y han dejado a familias trabajadoras en todo el estado exigiendo un nuevo liderazgo", dijo la presidenta del Partido Demócrata de Arizona, Felecia Rotellini. "Los arizonenses necesitan líderes con un plan para contener el virus y reconstruir nuestra economía, no otra sesión de fotos o un recorrido en autobús".

