Confirmado: Este es el verano más caluroso jamás registrado en Phoenix

Ya es oficial. Este es el verano más caluroso de Phoenix hasta la fecha jamás registrado.

El Servicio Meteorológico Nacional en Phoenix dio la noticia el martes por la tarde con algunos datos divertidos:

La temperatura máxima media este verano ha sido de 107.9 grados. Los subcampeones son los veranos de 1989. y 1978, con 107.6 grados en promedio.

La temperatura media este verano ha sido de 96 grados. Los ‘subcampeones’ son 95.4 grados en 2016 y 95.3 grados en 2006.

La temperatura mínima promedio este verano ha sido de 84.2 grados, empatada con la misma temperatura en 2006 y seguida de 83.7 grados en 2016.

La noticia llega días después de que Phoenix rompiera otro récord meteorológico por tener la mayor cantidad de días consecutivos de 110 grados en un año, a los 35 al lunes.

Y no solo Phoenix está más caliente de lo habitual.

"Definitivamente estamos viendo temperaturas muy altas a nivel estatal", dijo el meteorólogo Austin Jamison del Servicio Meteorológico.

Entonces, ¿por qué sucede esto?

El mismo patrón meteorológico que impide que el Valle reciba monzones también nos impide tener nubosidad o humedad.

"Cuando hay humedad en el aire, parte de la energía del sol se destina a calentar el vapor de agua, pero con la falta de vapor de agua sólo se calienta el aire", dijo Jamison. "Si tuviera mucho más aire húmedo, la temperatura no será tan alta aunque haya entrado la misma cantidad de energía solar".

Hay otra razón: el efecto isla de calor urbano.

"Eso está muy bien establecido con la acumulación de materiales hechos por el hombre, estos materiales artificiales que retienen el calor que hacen que las temperaturas nocturnas sean significativamente más cálidas de lo que serían en comparación con el desierto natural o la tierra agrícola", dijo Jamison.

El hormigón, el asfalto y los edificios de Phoenix retienen el calor, lo que mantiene la ciudad más caliente durante la noche.

"Además de eso, hay una señal más amplia de cambio climático donde no es solo Phoenix, no son solo los efectos urbanos. Los lugares que no están cerca de la urbanización a lo largo de los años han experimentado tendencias al alza en las temperaturas. Cuando se trata de Phoenix, no es simplemente una advertencia global, sino que es un factor ", dijo Jamison.

Una advertencia de calor excesivo comienza el miércoles por la mañana para la mayor parte del área metropolitana de Phoenix y se extenderá hasta el lunes por la noche, lo que significa que hará mucho calor incluso para los estándares locales. Se espera que las temperaturas de la tarde sean de 107 a 116 grados, según la advertencia.

