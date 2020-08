'Esto no es una prueba', el comercial con el que el CND critica a Trump por presuntamente jugar con la salud y la seguridad de los niños

El Comité Nacional Demócrata lanzó hoy un nuevo anuncio televisivo en español en Arizona titulado "Esto no es una prueba", mediante el cual critica al presidente Donald Trump por presuntamente jugar con la salud y la seguridad de los niños.

Según comentan en un comunicado de prensa, Trump está tratando de obligar a las escuelas a reabrir por completo antes de que puedan hacerlo de manera segura, pese a la elevada cantidad de casos de coronavirus en todo el país. Trump cree, mencionan, que una reapertura de escuelas le ayudará a el con su reelección.

El anuncio fue lanzado a los medios en Arizona a partir de hoy jueves, dirigido a llegar a los padres latinos con niños en edad escolar y los maestros.

Según apunta el CND War Room en el comunicado “expertos, científicos, maestros y padres saben que no se puede confiar en Trump para decidir cuándo deben volver a abrir las escuelas. En primer lugar es culpa de Trump que el brote haya empeorado tanto. Trump debería concentrarse en controlar el virus y dejar de intentar obligar a las escuelas a reabrir antes de que puedan hacerlo de manera segura’.

Tom Pérez, presidente del CND, acusa a Trump en el comunicado de poner a las familias de Arizona en una posición muy complicada.

“Los padres no deberían tener que quedarse despiertos por la noche preocupados de que el presidente de los Estados Unidos comprometa la seguridad de sus hijos. Los niños no deben exponerse a un virus mortal ni arriesgarse a transmitir el virus a sus padres, abuelos y seres queridos. Trump hará cualquier cosa para ayudar a sus posibilidades de reelección. No se puede confiar en él para tomar esta decisión de vida o muerte para nuestros hijos. Es hora de que un líder proteja a los niños de Arizona y brinde a las familias y a los maestros el apoyo que se merecen. Es hora de Joe Biden ", dijo Tom Pérez.

