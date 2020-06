CLOSE Soñadores, activistas y simpatizantes celebran la decisión de la Corte Suprema acerca de DACA frente a las oficinas de ICE en Phoenix, AZ La Voz

A unos 650,000 jóvenes inmigrantes traídos a EEUU cuando eran niños se les retendrán sus protecciones de deportación y permisos de trabajo

Elsa Osorio le rogaba a Dios que la Corte Suprema fallara a favor de DACA.

Ella es indocumentada, y tener un hijo que vive legalmente en este país gracias a DACA es algo que ella aprecia mucho.

El veredicto de la Corte Suprema fue para Elsa como una bocanada de aire fresco.

“Es un gran respiro, llevamos 21 años viviendo en este país, yo soy indocumentada pero no tengo miedo, sigo reclamando mis derechos para que sean respetados”, dijo Osorio, quien pertenece a la organización DREAM Act Coalition en Arizona y United We Dream a nivel nacional.

NOTA RELACIONADA: ¡DACA se queda! Corte rechaza anular el programa que protege a inmigrantes

Ella fue una de las participantes del rally, en el que decenas de beneficiarios DACA, activistas y simpatizantes se reunieron frente a las oficinas de ICE en Phoenix para celebrar la decision de la Corte Suprema de EEUU por mantener el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.

CLOSE Elsa Osorio, madre de un beneficiario de DACA, expresa el gran alivio que siente por la decision de la Corte Suprema de mantener el programa. La Voz

El jueves, la Corte Suprema dictaminó que la administración Trump puso fin de manera indebida al programa que ha permitido que cientos de miles de "Dreamers" indocumentados vivan y trabajen temporalmente en los Estados Unidos sin la amenaza de deportación.

La decisión de la Corte (5-4) significa que, por ahora, a unos 650,000 jóvenes inmigrantes traídos a los Estados Unidos cuando eran niños se les retendrán sus protecciones de deportación y permisos de trabajo.

Sin embargo, la administración Trump podría decidir intentar rescindir el programa nuevamente mediante la implementación de procedimientos que, según el Tribunal, no se siguieron adecuadamente.

MÁS: México considera 'histórica' decisión de Supremo de EE.UU de no cancelar DACA

Los soñadores habían esperado ansiosamente el fallo de la corte, que marca una victoria sustancial para los jóvenes inmigrantes indocumentados traídos a los EE. UU. cuando eran niños”

“Los receptores de DACA pueden tener paz y estar libres de estrés sobre lo que les depara el futuro”, dijo Maria Garcia, estudiante indocumentada de Phoenix y miembro de la organización Aliento.

“La lucha aún no ha terminado, hasta que TODOS los soñadores puedan hacer realidad sus sueños y metas, sin que su estado los detenga. Esta victoria me llena de más y más fe. Seguiremos luchando, nuestros sueños no son ilegales “.

Reyna Montoya: Una victoria temporal

CLOSE La activista pro inmigrante Reyna Montoya habla de la histórica decisión de #DACA, cómo afectará esto las elección de noviembre y si cree que sería posible una reforma migratoria en un futuro. La Voz

Reyna Montoya, fundadora y directora de la organización Aliento, celebró la decision de la Corte Suprema pero admite que no se debe bajar la guardia.

"Es una victoria temporal, por ahora estoy celebrando pero bien enfocada para mañana seguir luchando y abogando porque sabemos que la administración Trump puede tomar los pasos para acabar con el programa”, dijo la activista a La Voz Arizona.

Agregó que la educación es la mejor arma para que los soñadores se defiendan de las injusticias. Invitoo a los Dreamers un mensaje de texto con la palabra Dreamer al 33-222 para recibir información valiosa sobre como renovar DACA y otros asuntos de inmigración.

MÁS: Activistas 'soñadores' celebran victoria y se aprestan para nuevas batallas

Respecto a una reforma migratoria en un futuro, Montoya dijo estar esperanzada a que eso llegue, ya que la mentalidad del votante anglosajón a ido cambiando respecto a este tema, y eso aunado a una lucha organizada las cosas pueden cambiar.

“Usted tiene el poder de llamar a la senadora McSally y a la senadora Sinema, y pedirles que tengan una solución permanente para los Dreamers”, dijo Montoya.

CLOSE Dreamers y activistas marcharon el jueves frente a las oficinas de ICE en Phoenix pidiendo que se retiren los fondos a ICE y CBP, dependencias responsables de las deportaciones La Voz

Abogado: Las cosas se quedan igual

Para el abogado Ray Ybarra-Maldonado, el programa DACA queda igual que como estaba antes.

“Las personas que estaban en el programa pueden continuar renovando. Las personas que alguna vez estuvieron en DACA pueden continuar aplicando al programa. Si nunca has estado allí, no creo que esta decisión lo abra, aunque podemos recibir acciones futuras de los tribunales de distrito”, dijo en una declaración.

Eduardo Sáenz, director estatal de Mi Familia Vota, dice que ha experimentado de primera mano las barreras sistemáticas que oprimen a las comunidades inmigrantes, al pasar de indocumentado a estudiante DACA y luego a residente permanente.

MÁS: Inmigrantes se solidarizan en protestas ¿Es buena idea que salgan a las calles?

"Pido a la administración Trump que deje de aterrorizar e imponer división y miedo, debemos permanecer juntos presionar a nuestros funcionarios electos para que prioricemos la legislación que le da a nuestra comunidad indocumentada un camino hacia la ciudadanía”, dijo.

Estados con el mayor número de destinatarios de DACA

California: 185,880.

Texas: 107,020

Illinois: 34,150

Nueva York: 28,560

Florida: 25.090.

Arizona: 24,120

Con información de Daniel González

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/inicio/2020/06/18/dreamers-arizona-celebran-decision-corte-daca/3218633001/