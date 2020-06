CLOSE

El toque de queda está vigente hasta la mañana del lunes 8 de junio, y aquí le explicamos lo que significa y a quienes afecta

Persona protesta en las calles de Phoenix. (Foto: Michael Chow/The Republic)

Después de tres noches de turbulentas protestas contra la brutalidad policial, el gobernador Doug Ducey anunció el domingo un toque de queda en todo el estado diseñado para prevenir "disturbios civiles violentos".

Pero la decisión, compartida abruptamente, con pocos detalles al principio, dejó a muchos arizonenses confundidos.

¿Por qué imponer un toque de queda en todo el estado, si las protestas se han limitado en gran medida a las áreas de Phoenix y Tucson? ¿Qué pasa con las personas que trabajan de noche? ¿El gobernador tiene la autoridad para hacer esto?

Esto es lo que sabemos hasta ahora.

¿Cuánto tiempo durará el toque de queda?

El toque de queda está vigente desde la tarde del domingo 31 de mayo hasta la mañana del lunes 8 de junio.

¿Durante que horas?

El toque de queda es a partir de las 8 p.m. a las 5 a.m. cada noche.

¿Qué está prohibido durante ese tiempo?

Los arizonenses no pueden estar "presentes en ninguna calle pública o en ningún lugar público", según la orden del gobernador.

Define "lugares públicos" a callejones, carreteras, caminos públicos, aceras, parques y terrenos baldíos.

¿Qué pasa si no cumplo?

Los infractores pueden ser acusados ​​de un delito menor de Clase 1, punible con hasta seis meses de cárcel y una multa de $2,500.

¿Hay alguna excepción?

Si.

El toque de queda no se aplica a:

Agentes del cumplimiento de la ley.

Bomberos.

Paramédicos

Personal médico.

Miembros de la Guardia Nacional.

Medios acreditados.

Camioneros comerciales.

Servicios de entrega.

¿Qué pasa si trabajo de noche?

Los empleados que viajan directamente hacia y desde el trabajo están exentos de la orden.

Los arizonenses también pueden viajar a:

Atender servicios religiosos.

Obtener comida.

Cuidar de familiares y amigos.

Cuidado de animales.

Búsqueda atención médica.

Huir de "circunstancias peligrosas".

El portavoz de Ducey, Patrick Ptak, dijo que "no hay deseo de evitar que los arizonenses respetuosos de la ley hagan lo que están haciendo".

¿Significa esto que las empresas privadas deben cerrar a las 8 p.m.?

No. Las empresas pueden permanecer abiertas y el público puede seguir siendo condescendiente durante las horas de toque de queda.

¿Qué pasa con las personas que viven en la calle?

La orden "no afectará a la comunidad de personas sin hogar", según la Oficina del Gobernador.

¿Esto significa que no puedo hacer ejercicio afuera entre las 8 p.m. y las 5 a.m. ¿Qué hay de pasear a mi perro?

Ambas actividades están permitidas, a pesar de que la orden no las exime explícitamente, dijo Ptak.

¿El toque de queda se aplica a todo el estado?

Si.

¿Por qué, si las protestas han tenido lugar en gran medida en Phoenix y Tucson?

La orden del gobernador argumenta que "el nivel de disturbios y peligro para las personas y la propiedad ha seguido aumentando, con información que sugiere que los disturbios civiles se expandirán a otras áreas del Estado".

Aún así, algunas partes rurales del estado han dicho que no tienen la intención de implementar el toque de queda. En el este de Arizona, por ejemplo, el Departamento de Policía de Holbrook dijo en Facebook que no impondría restricciones porque la ciudad no había experimentado "disturbios como los de otras áreas del país".

"Sentimos que existe un respeto mutuo entre la Policía de Holbrook y los ciudadanos a los que servimos", dijo el departamento. "Hacer cumplir una orden donde no existe una necesidad demostrada afectará negativamente esta relación".

¿Quién quería el toque de queda?

El gobernador dijo que la medida se produjo en respuesta a las solicitudes de los "líderes locales", pero no está claro a qué líderes se refería.

Los funcionarios de las ciudades de Phoenix, Tucson, Scottsdale y Mesa le dijeron a The Arizona Republic que no habían pedido el toque de queda.

La reportera de Arizona Republic Jessica Boehm contribuyó a este artículo.

