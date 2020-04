CLOSE

El IRS lanza un nuevo servicio de registro para ayudar a los no declarantes a recibir pagos; y rastrear sus cheques

IRS (Foto: Susan Tompor, Detroit Free Press)

Si necesita un pago de estímulo pero no ha declarado impuestos últimamente, ha llegado la ayuda: el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ahora ofrece una forma de registrarse en el programa.

El IRS lanza un servicio que permitirá a las personas rastrear cuándo llegará su pago y, si es necesario, registrarse para una entrega de pagos electrónicos más rápida. El dinero de estímulo vinculado a las interrupciones del coronavirus comenzará a fluir en los próximos días, y se espera que los pagos se entreguen primero a las personas de bajos ingresos.

FORMULARIO: HÁGANOS SUS PREGUNTAS EN ESPAÑOL AQUÍ, ACERCA DEL CORONAVIRUS, NOSOTROS LAS RESPONDEREMOS

¿Cómo encuentro el servicio de registro?

La nueva herramienta basada en la web del IRS y el Departamento del Tesoro está diseñada para ayudar a las personas que no presentaron una declaración federal de impuestos sobre la renta en 2018 o 2019 a recibir sus pagos de impacto económico. La función está disponible en irs.gov, en ""Non-filers: Enter Payment Info Here” (No declarantes: ingrese la información de pago aquí).

¿Cómo funciona la herramienta para los no archivadores?

El IRS dijo que el registro demora solo unos minutos en completarse. Vaya a irs.gov y busque "No declarantes: ingrese la información de pago aquí". Luego, brinde información básica sobre usted, incluido el nombre, la dirección, el número de Seguro Social y la información sobre cualquier dependiente.

Si proporciona información de la cuenta bancaria, eso permitirá que el IRS deposite su pago directamente. De lo contrario, se enviará por correo, con un tiempo de retraso más largo y con menos seguridad.

Además de los no declarantes, ¿Quién podría beneficiarse de la opción de registro?

El servicio está diseñado para personas que no presentaron una declaración en 2018 o 2019, incluidas aquellas cuyos ingresos estaban por debajo de los requisitos para presentar, como los solteros que ganaron menos de $12,200 en 2019 y las parejas casadas que ganaron menos de $24,400.

Los receptores de los beneficios de veteranos y las personas que reciben Ingresos de Seguridad Suplementarios pueden usar el servicio de registro. Sin embargo, el IRS dijo que está explorando otras formas de ver si los pagos de estímulo se pueden hacer de forma automática y más rápida a los beneficiarios de SSI y aquellos que reciben compensación por discapacidad, pensión o beneficios para sobrevivientes del Departamento de Asuntos de Veteranos, y que no presentaron un reembolso de impuestos recientemente. El IRS está revisando otras formas de entregar pagos a estos grupos.

¿Qué sucede si presenté una declaración de impuestos para 2018, 2019 o ambos?

Entonces no necesita hacer nada, incluso no es necesario que se registre en el servicio de registro de la web. Si es elegible para el pago único de estímulo, llegará automáticamente, a partir de la semana del 12 de abril, suponiendo que haya presentado una declaración de impuestos federales para 2018, 2019 o ambos. La herramienta de registro tampoco es necesaria para las personas que reciben beneficios de jubilación o discapacidad del Seguro Social o beneficios de jubilación ferroviaria, incluso si no presentaron una declaración de impuestos.

¿Cuánto dinero recibirá la gente como parte de los pagos de estímulo?

Las personas de ingresos bajos y moderados recibirán hasta $1,200 por persona, mientras que los padres pueden recibir otros $ 500 por niño calificado menor de 17 años.

¿Todos recibirán dinero?

No. Los pagos se están eliminando gradualmente para las personas de mayores ingresos y no están disponibles para las personas que pueden ser reclamadas como dependientes en la declaración de impuestos de otra persona, entre otras restricciones. Los pagos comienzan a eliminar gradualmente para solteros que ganaron más de $75,000, así como para parejas casadas con ingresos brutos ajustados superiores a $150,000.

Entonces, ¿de qué se trata la próxima herramienta de pago de estímulo del IRS?

A partir de la semana del 12 de abril, irs.gov contará con otra opción que permitirá a las personas conocer el estado de su pago, incluida la fecha en que el dinero está programado para depositarse en su cuenta bancaria o enviarse por correo. Esta función, llamada "Obtener mi pago", permitirá a las personas ingresar información de la cuenta bancaria para recibir su pago más rápidamente que esperar que llegue un cheque en papel por correo.

¿Qué sucede si hice pagos al IRS en los últimos años u obtuve un reembolso con cheque en papel?

Entonces, la nueva opción "Obtener mi pago" será una forma de inscribirse para el depósito directo, si lo desea, para que pueda recibir el dinero del estímulo más rápido.

¿Qué sucede si mi pago ya se programó para la entrega?

Entonces no podrá utilizar la herramienta de seguimiento de pagos, dijo el IRS. Tenga en cuenta que se espera que los pagos electrónicos se realicen antes de enviar los cheques en papel.

Comuníquese con el periodista en russ.wiles@arizonarepublic.com.

Traducción: Javier Arce

