Los casos confirmados del condado Maricopa ahora se acercan a 1,600. Los 15 condados de Arizona tienen al menos un caso registrado

Los casos de COVID-19 en Arizona, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, ahora superan los 2.700, con 80 muertes conocidas, según los nuevos números publicados el miércoles por el Departamento de Servicios de Salud de Arizona.

El total de casos identificados en Arizona es de 2,726, según las cifras estatales más recientes. Eso es un aumento de 151 casos confirmados, o 6%, desde el martes cuando el estado reportó 2,575 casos identificados y 73 muertes.

Los casos confirmados del condado Maricopa ahora se acercan a 1,600. Los 15 condados de Arizona tienen al menos un caso registrado.

El número de casos de Arizona es probablemente mucho más alto de lo que sugieren los números oficiales. Las personas han reportado problemas para hacerse la prueba, ya que los profesionales de la salud se enfrentan a la confusión sobre a quién evaluar y la falta de suministros para la prueba.

Hasta el miércoles por la mañana, el condado de Maricopa registró 37 muertes relacionadas con COVID-19. El condado de Pima tuvo 15 muertes relacionadas y Coconino tuvo 14, según los respectivos sitios web del condado. El condado de Navajo y el condado de Mohave reportaron cada uno una muerte, ambas personas de 60 años con afecciones de salud subyacentes.

El Departamento de Salud del Condado Maricopa proporcionó información más detallada sobre sus casos. La base de datos del estado muestra que el condado tiene 1,559 casos, mientras que el sitio web del condado dice que tiene 1,556 confirmados hasta el miércoles por la mañana. De los 1,556 casos, los números del condado muestran:

Los casos confirmados aumentaron en 62 de martes a miércoles.

Los casos son 51% hombres y 49% mujeres.

77 casos y 13 muertes, hasta el martes, se han relacionado con centros de atención a largo plazo.

Treinta y ocho personas menores de 19 años dieron positivo.

Las personas de 20 a 44 años representan el 39% de los casos positivos, seguidas de las personas de 45 a 64 años con el 36% y las personas mayores de 65 años con el 23%.

El 20%, o 318 casos, han sido hospitalizados. Esto es 30 más que el martes.

7%, o 103 casos, han estado en la unidad de cuidados intensivos. Esto es nueve más que el martes. Los números de hospitalización e ICU incluyen cualquier caso que estuvo en el hospital o en la UCI en cualquier momento durante su enfermedad, dice el condado.

La probabilidad de ser hospitalizado o en la UCI aumenta con la edad. De los que tenían entre 20 y 44 años, 59 fueron hospitalizados y 15 en la UCI. Para las personas de 45 a 64 años, 113 fueron hospitalizados y 39 en la UCI. Entre los mayores de 65 años, había 145 hospitalizados y 49 en la UCI.

Treinta y siete personas han muerto en el condado de Maricopa. De ellos, ocho tenían entre 45 y 64 años y 29 tenían más de 65 años.

Los casos aumentan en otros condados

Según la actualización estatal del miércoles, el condado de Pima tenía 464 casos identificados. El condado Navajo tenía 240 casos, mientras que Coconino tenía 186. El condado de Pinal tenía 124, el condado de Yavapai tenía 58, el condado de Apache tenía 34 y el condado de Yuma tenía 14. Los funcionarios del condado de Yuma, sin embargo, informaron sus casos a las 16 el martes por la tarde.

El condado de Mohave tuvo 23 casos, según los números estatales. El condado informó el sábado su primera muerte relacionada con COVID-19 en una persona mayor de 65 años con afecciones de salud subyacentes, según un comunicado de prensa.

El condado de Cochise tenía nueve casos, el condado de Santa Cruz tenía seis, los condados de La Paz y Gila tenían tres cada uno y el condado de Graham tenía dos, según los números estatales. El condado de Greenlee registró un caso.

Todos los condados excepto Cochise, La Paz, Gila, Graham y Greenlee vieron un aumento en sus casos a partir del martes.

The Arizona Republic contactó a los 15 condados para obtener números de hospitalizaciones, que solo están disponibles en línea para el Condado de Maricopa. El condado de Yuma no proporcionará la información, y el condado de Navajo y el condado de Apache dicen que no tienen la información. Los datos incluyen todos los casos hospitalizados, no solo las hospitalizaciones actuales:

Condado de Pima: 81 hospitalizaciones conocidas y 28 en la UCI hasta el domingo.

Condado de Pinal: 19 hospitalizaciones conocidas y 5 en la UCI hasta el martes.

Condado de Yavapai: seis hospitalizaciones conocidas hasta el lunes.

Condado de Cochise: tres hospitalizaciones conocidas hasta el lunes.

Condado de Mohave: una hospitalización conocida al 31 de marzo.

Condados de Graham, Santa Cruz, La Paz, Gila y Greenlee: no se conocen hospitalizaciones.

