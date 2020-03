CLOSE

Han habido algunos cambios de último minuto en los lugares de votación debido a dudas sobre el coronavirus ¿En qué consisten?

El martes, los demócratas en Arizona emitirán su voto en la elección primaria que perfilará al candidato a presidente.

En el condado Maricopa, han habido algunos cambios de último minuto en los lugares de votación debido a las crecientes preocupaciones sobre el nuevo coronavirus.

Hasta el 15 de marzo, había 13 casos confirmados o presumiblemente positivos de COVID-19 en Arizona y los profesionales de la salud recomendaban "distanciamiento social" o evitaban multitudes y reuniones innecesarias.

Luego que el gobernador Doug Ducey y el presidente Donald Trump anunciaron estados de emergencia la semana pasada, funcionarios electorales en el condado más grande de Arizona lidiaron con la mejor manera de servir a los votantes sin dejar de prestar atención a los consejos de salud pública.

Finalmente, decidieron cerrar 80 centros de votación del condado Maricopa y convertir los 151 lugares de votación restantes en "centros de votación", donde los votantes pueden votar en cualquier lugar, no solo en su vecindario.

Si planea votar en las elecciones del martes, aquí está todo lo que necesita saber:

Solo los demócratas registrados pueden votar

Debe ser un demócrata registrado para votar en la elección primaria presidencial.

Los partidos republicanos y libertarios del estado decidieron hace meses no celebrar elecciones primarias presidenciales y los votantes que no estén registrados en un partido no pueden participar en elecciones de preferencia presidencial en Arizona.

Puede verificar su registro de votante y su elegibilidad aquí. Es demasiado tarde para cambiar su afiliación partidaria para votar en esta elección.

Cambios en el lugar de votación

las urnas estarán abiertas de 6 a.m. a 7 p.m. el martes, como siempre. Mientras esté formado en la fila antes de las 7 p.m., podrá votar.

La Junta de Supervisores del Condado Maricopa anunció el viernes que recortará cerca de 80 lugares de votación el día de las elecciones debido a la cancelación de los lugares de votación y los trabajadores electorales, y la falta de suministros de limpieza necesarios para abastecer todos los lugares.

Las 151 ubicaciones restantes se convertirán en centros de votación, lo que significa que un votante puede votar en cualquier ubicación, no solo en la más cercana.

"La gente debería venir el día de las elecciones si quieren votar", dijo el supervisor Bill Gates. "Va a ser seguro y habrá muchos lugares para hacerlo".

Puede encontrar la lista completa de los lugares de votación en el sitio web del Departamento de Elecciones del Condado de Maricopa o llame al 602-506-3535.

Entrega de boletas por correo

Si recibió su boleta por correo y no la ha devuelto, ya es demasiado tarde para devolverla.

En su lugar, debe entregar su boleta completa, sellada dentro del sobre verde firmado, en cualquiera de los 151 lugares de votación restantes.

No tendrá que esperar en la fila. Debe haber un recuadro cerca de la entrada del lugar de votación donde puede dejar su boleta.

Traiga identificación a las urnas

Los votantes deben traer una forma de identificación a las urnas. Se aceptan las siguientes identificaciones con foto:

Licencia de conducir válida de Arizona.

Licencia válida de identificación no operativa de Arizona.

Tarjeta de inscripción tribal u otra forma de identificación tribal.

Identificación válida emitida por el gobierno federal, estatal o local de los EE. UU.

Si no tiene una de estas formas de identificación, necesitará otras dos formas de identificación. Estos pueden incluir un estado de cuenta bancario, factura de servicios públicos a su nombre, registro de vehículo de Arizona, extracto de impuestos a la propiedad a su nombre, entre otras opciones.

