Citando su preocupación por la Constitución, la senadora Kyrsten Sinema votará el miércoles para condenar al presidente Trump

Kyrsten Sinema, senadora por Arizona. (Foto: Mario Tama, Getty Images)

Citando su preocupación por la Constitución y la conducta de los futuros presidentes, la senadora Kyrsten Sinema votará el miércoles para condenar al presidente Donald Trump por los cargos de de abuso de poder y obstrucción al Congreso en juicio político.

La decisión de Sinema, una demócrata moderada de Arizona que representa un voto decisivo, fue una de las últimas incógnitas de intención de voto en el juicio de destitución de Trump.

En ambos casos, cuando se le pregunta si el presidente es o no culpable, Sinema dirá: "Culpable".

Los votos de Sinema la alinearán con la mayoría de sus colegas demócratas, y llegarán horas después de que el presidente dio su apoyo en su discurso del Estado de la Unión a un proyecto de ley bipartidista de Sinema para proporcionar a los nuevos padres adelantos en efectivo de sus reclamaciones de impuestos.

Al considerar culpable al presidente, Sinema dijo en una larga declaración proporcionada primero a The Arizona Republic, que está cumpliendo con su deber de cumplir con la Constitución de los Estados Unidos y colocando los intereses del país por encima de la política partidista o el interés personal.

Sinema concluyó que la retención de fondos estaba destinada a beneficiar la campaña política de Trump.

Trump fue acusado en diciembre por la Cámara de Representantes controlada por los demócratas de retener cerca de $400 millones en ayuda militar a Ucrania mientras presionaba a los funcionarios ucranianos para que investigaran a sus rivales políticos.

“Los hechos son claros; La ayuda de seguridad fue retenida a Ucrania en un intento de beneficiar la campaña política del presidente. Si bien los abogados de la Casa Blanca afirman que este comportamiento no es grave, es peligroso para los principios fundamentales de la democracia estadounidense usar el poder del gobierno federal para beneficio personal o político.

"Peor aún, no pudieron asegurarle al pueblo estadounidense que este comportamiento no continuará y que las futuras decisiones de seguridad nacional se tomarán sin intereses personales", dijo Sinema.

Trump y sus abogados han sostenido que no hizo nada malo.

Declaración en español por parte de la oficina de Kyrsten Sinema:

“Hoy, voto para aprobar ambos artículos, ya que mi deber más importante, y mi mayor amor, es la Constitución de nuestra nación.

“Los estadounidenses merecen un gobierno en el que puedan confiar que opere en nuestro mayor interés. Como funcionarios electos, hacemos un juramento a la Constitución para poner los intereses de nuestro país y nuestra seguridad nacional por encima de los intereses personales. El servicio público es un honor y un privilegio—y es nuestro deber ganar este privilegio todos los días a través de nuestro comportamiento como administradores de esta gran nación.

“Los hechos son claros; la ayuda de seguridad fue retenida de Ucrania en un intento de beneficiar la campaña política del presidente. Aunque los abogados de la Casa Blanca afirman que este comportamiento no es grave, es peligroso para los principios fundamentales de la democracia estadounidense usar el poder del gobierno federal para beneficio personal o político. Pero aún, no pudieron asegurarle al pueblo estadounidense que este comportamiento no continuará y que las futuras decisiones de seguridad nacional se tomarán sin intereses personales.

“El primer presidente de nuestra nación, George Washington, nos advirtió cuán peligrosa es la interferencia extranjera en su discurso de despedida: ‘Contra las artimañas insidiosas de la influencia extranjera… los celos de un pueblo libre deben estar constantemente despiertos, ya que la historia y la experiencia demuestran que la influencia extranjera es uno de los enemigos más perniciosos del gobierno republicano.’

“Nuestros fundadores crearon un sistema de controles y equilibrios entre las ramas del gobierno para evitar la extralimitación y proteger las libertades de los ciudadanos estadounidenses. El rechazo generalizado de la administración de participar en las negociaciones requeridas en el Congreso cuando se le solicitó que proporcione testigos y documentos deja un precedente peligroso, volcando el balance de poder. Futuros presidentes—de ambos partidos—utilizarán este caso como guía para evitar la transparencia y la rendición de cuentas para el pueblo estadounidense. Eso debería ser gravemente preocupante para todos nosotros.

“El resultado de hoy no es una sorpresa, ni el quebrantamiento de Washington. El partidismo y la fealdad que presenciamos durante este proceso en ambos partidos no es un testimonio de quiénes somos como estadounidenses. La mayor amenaza a la que nos enfrentamos, tanto de fuerzas extranjeras y domésticas, es el intento de dividirnos como un pueblo con vitriolo y odio. Es nuestro deber como estadounidenses de rechazar estos intentos y recordar quiénes somos—un pueblo diverso, unido en nuestro amor por la patria y la libertad”.

