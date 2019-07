CLOSE

Alegan que dicha medida socavaría las protecciones legales de miles de menores sin compañía adulta que solicitan asilo en Estados Unidos

Todos los días llegan a la frontera menores con fiebre, resfríos y gripe, acompañados por sus padres, y a veces esperan horas a que los recoja la Patrulla de Fronteras. (Foto: Eric Gay, AP)

COLLEGE PARK, Maryland – Activistas a favor de los niños migrantes presentaron una demanda para impedir que el gobierno del presidente Donald Trump aplique una nueva medida que, afirman, socavaría las protecciones legales de miles de menores sin compañía adulta que solicitan asilo en Estados Unidos.

Una demanda colectiva interpuesta el lunes afirma que el memorándum que emitió el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés) el pasado 31 de mayo restringe drásticamente las condiciones de asilo para los niños inmigrantes sin compañía adulta.

Los abogados de los demandantes solicitaron a un juez federal de Maryland que emita una orden de restricción temporal a favor de todos los solicitantes de asilo afectados por el cambio en la medida, la cual estaba programada para entrar en vigor el 30 de junio. La denuncia señala que el memo viola una ley de 2008 que otorga protecciones a los niños que ingresan a Estados Unidos sin la compañía de un padre o tutor.

El portavoz del USCIS Daniel Hetlage dijo el martes en un email que la agencia no comenta sobre litigios en curso. El Departamento de Seguridad Nacional y su secretario y USCIS y su director en funciones son señalados como los acusados en la demanda.

Los abogados de la Catholic Legal Immigration Network Inc., Kids in Need of Defense, el bufete legal Goodwin Procter LLP y Public Counsel representan a cuatro niños demandantes que son identificados solamente por sus iniciales.

Los abogados creen que se trata de la primera causa en impugnar la nueva política, de acuerdo con el vocero de Goodwin Procter, Konstantin Shishkin.

Los solicitantes de asilo usualmente deben presentar sus peticiones en espacio de un año tras ingresar a Estados Unidos, pero la Ley de Reautorización de la Protección a Víctimas de Tráfico del 2008 exenta a los niños no acompañados de ese plazo, de acuerdo con la demanda. La ley del 2008 les da a esos niños el derecho a solicitar asilo a través de “un proceso apto para menores y no antagonista” administrado por USCIS, dice la demanda.

Pero la nueva política de USCIS requiere que los agentes de asilo determinen si un solicitante satisfizo la definición legal de menor no acompañado cuando hizo la solicitud, “incluso si la fecha de esa solicitud fue años atrás, cuando estaba en efecto la política previa”. Esa política previa, en vigor desde el 2013, no requería que los solicitantes mostrasen que habían hecho la solicitud en el plazo de un año no que eran elegibles para la exención de ese plazo.

“Bajo la nueva política, serán privados de su derecho a solicitar asilo ante USCIS y enfrentarán un proceso antagonista en el que un fiscal les somete a interrogatorios y pide su deportación”, dice la demanda.

De acuerdo con la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, más de 46.000 niños inmigrantes sin compañía de un adulto han sido entregados a patrocinadores en Estados Unidos entre octubre de 2018 y mayo de 2019.

