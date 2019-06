CLOSE

Trump respondió al dictamen con la posibilidad de retrasar la consulta, cuando falta nueve meses para su celebración

Activistas a favor de los inmigrantes protestan a las puertas del Tribunal supremo en Washington, EEUU, a la espera del fallo sobre la polémica pregunta sobre la ciudadanía incluida en el censo de 2020. (Foto: EFE)

WASHINGTON -- La Corte Suprema bloqueó hoy de forma temporal la inclusión de la pregunta sobre ciudadanía en el censo de 2020 y el presidente Donald Trump respondió con la posibilidad de retrasar la consulta, cuando falta nueve meses para su celebración.

Los magistrados del Supremo rechazaron por cinco votos frente a cuatro la propuesta de la Administración, en una decisión celebrada como un éxito por las agrupaciones proinmigrantes, que han advertido de la posibilidad de que la interrogante desincentive la participación de estas comunidades y de los afroamericanos.

"Las pruebas cuentan una historia que no coincide con la explicación que dio el secretario de Comercio, Wilbur Ross, de su decisión" de incluir la pregunta sobre la ciudadanía en el censo, escribió el magistrado John Roberts en el fallo.

Los jueces del máximo tribunal solicitaron al Departamento de Comercio, encargado de elaborar el censo, que proporcionen otra explicación sobre la inclusión de esa pregunta.

Por lo tanto, la decisión de hoy no termina esta disputa legal, que podría prolongarse durante gran parte del verano, poniendo en peligro el calendario para imprimir el cuestionario del censo.

Al respecto, Trump, quien se encuentra en Japón, donde asiste a la cumbre del G20, abrió la posibilidad de que el censo, que según la Constitución debe celebrarse cada diez años, pueda retrasar a la espera de una decisión final del Supremo.

Al menos 12 estados planean acudir a los tribunales para bloquear la inclusión de la pregunta sobre la ciudadanía en el censo del 2020 (Foto: Charlie Litchfield, AP)

"Parece totalmente ridículo que nuestro Gobierno, y de hecho el país, no pueda hacer una pregunta básica de ciudadanía en un muy costoso, detallado e importante censo, en este caso para 2020", escribió el gobernante en su cuenta de Twitter.

"He preguntado a los abogados si pueden retrasar el censo, sin importar cuánto tiempo, hasta que la Corte Suprema de Estados Unidos reciba información adicional a partir de la cual pueda tomar una decisión final y decisiva en un asunto tan crítico", agregó.

Mientras, la portavoz del Departamento de Justicia, Kelly Laco, señaló que están "decepcionados por la decisión" del Supremo.

"El Departamento de Justicia continuará defendiendo los legítimos ejercicios de poder ejecutivo de esta Administración", agregó en una declaración.

Del censo depende el reparto de fondos federales, el trazado de los distritos electorales para la Cámara de Representantes y la representación del Colegio Electoral, el cuerpo de compromisarios encargado de elegir al presidente.

La polémica ha vivido un nuevo episodio en las últimas semanas después de que saliera a la luz un informe elaborado por Thomas Hofeller, un estratega del Partido Republicano fallecido en agosto de 2018, en el que recomendaba incluir en el censo esa consulta para así poder rediseñar los distritos electorales de manera favorable a los intereses de la formación conservadora.

La respuesta de la Administración fue desmarcarse de dicho informe y negar que conociera su existencia.

Donald Trump, presidente de EEUU. (Foto: MANDEL NGAN, AFP/Getty Images)

Para Alma Couverthié, vicedirectora de Inmigración de la organización Cambio Comunitario, el fallo del Supremo "da más tiempo" a esta lucha para evitar la inclusión de la pregunta.

"La Corte fue clara en el sentido de que el secretario de Comercio tiene la autoridad para poner la pregunta, pero también determinó que la evidencia presentada no justifica el presentar la pregunta", explicó la activista, quien llamó a tener en cuenta la importancia del censo y de que "todos contemos".

Según explicó, "por el momento no hay pregunta de ciudadanía en el censo", pero aclaró que eso no significa el secretario de Comercio no pueda volver a sustentar su caso con nuevos argumentos.

Para el director de la organización latina y proinmigrante CASA de Maryland, Gustavo Torres, el fallo del alto tribunal es una "victoria temporal" para la comunidad inmigrante, ya que ahora el caso pasa a una corte de circuito, que ya había fallado a favor de no incluir la interrogante.

Lourdes Rodríguez, una de las demandantes, se declaró satisfecha con la medida del Supremo y atribuyó la pregunta al hecho de que el presidente Trump "tiene miedo".

"Este país es de inmigrantes", recalcó.

La población total estimada de Estados Unidos por el censo para 2017 fue de 325,7 millones, con un 14 % de inmigrantes.

Un estudio de la propia Oficina del Censo mostró que al menos 6,5 millones de personas no participarían en la consulta en caso de que se incluyese esa interrogante.

