Este martes, los votantes decidirán si es Kate Gallego o Daniel Valenzuela el nuevo alcalde de Phoenix. Aqui le presentamos 7 cosas que debe saber

Candidatos a alcalde de Phoenix, Kate Gallego y Daniel Valenzuela. (Foto: Courtesy of Kate Gallego; Courtesy of Daniel Valenzuela)

La elección de desempate para la alcaldía de Phoenix este martes 12 de marzo será uno de los pocos casos en que ambos candidatos formen parte del mismo partido político.

Tanto Daniel Valenzuela como Kate Gallego son demócratas, y los dos son ex miembros del Concejo Municipal, con diferencias ideológicas limitadas y registros de votación casi idénticos.

Los dos fueron los que más cotos recibieron en noviembre, derrotando a un candidato republicano y otro libertario. Gallego lideró la preferencia de los votantes con 19 puntos, pero no le alcanzó para vencer a Valenzuela ya que uno de los requisitos es obtener el 50 por ciento más uno para ganar.

Las elecciones municipales no son partidistas, pero la afiliación política a menudo entra en juego.

A continuación se muestra cómo Gallego y Valenzuela difieren en algunos de los temas clave en Phoenix.

Encuentra tu centro de votación más cercano aquí. Los centros de votación estarán abiertos de 10 a.m. a 4 p.m. Sábado, de 9 a.m. a 6 p.m. Lunes y de 6 a.m. a 7 p.m. Martes.

1. Antecedentes

Gallego es ‘hija adoptiva’ de Phoenix. Ella creció en Nuevo México y se mudó a Phoenix después de graduarse de Harvard y obtener una maestría en administración de empresas de la Universidad de Pennsylvania.

Antes de convertirse en concejal, trabajó en la planificación estratégica y desarrollo económico para Salt River Project (SRP).

Es madre de un niño de 2 años. Gallego sería la segunda alcaldesa elegida, y la primera madre con un niño pequeño para servir en el cargo.

Valenzuela es nativo de Phoenix. Fue criado principalmente por una madre soltera y mudaba de residencia con frecuencia, asistiendo a 13 escuelas diferentes antes de graduarse de la escuela secundaria, como resultado de sus dificultades financieras.

Él ha trabajado como bombero de Glendale durante 16 años, aunque se ha comprometido a dejar ese puesto si es elegido alcalde.

Gallego sirvió en el Ayuntamiento de Phoenix durante 4 años y medio. Valenzuela sirvió durante 6 años y medio.

Gallego y Valenzuela son jóvenes según los estándares políticos: 37 y 43, respectivamente.

Aunque ambos tienen apellidos latinos, solo Valenzuela lo es. Tampoco habla español con fluidez.

De ser elegido, Valenzuela sería el primer alcalde latino en Phoenix.

2. Los que los apoyan

Los partidarios de Valenzuela representan a muchos de los grupos tradicionalmente influyentes del Ayuntamiento, como la Cámara de Comercio de Phoenix, los sindicatos de seguridad pública y el sindicato de Trabajadores de Alimentos y Comercio Unidos (UFCWU por sus siglas en inglés).

También cuenta con una el apoyo de varios ex funcionarios electos, incluidos los ex alcaldes Phil Gordon, Skip Rimsza y Paul Johnson, y líderes empresariales como Jerry Colangelo, Derrick Hall y John Graham.

Valenzuela también ha apuntado hacia los partidarios republicanos luego de ser superado por su contrincante en las elecciones de noviembre.

A principios de año, Valenzuela logró el respaldo de tres ex empleados del exsenador estadounidense John McCain. El excandidato a la alcaldía por el partido republicano, Moses Sánchez, también dio su apoyo a Valenzuela en febrero.

Estadounidenses emiten su voto el día de las elecciones. (Foto: JUSTIN LANE, EFE)

Los partidarios de Gallego incluyen a varios grupos de peso como los Defensores de Planned Parenthood de Arizona, Sierra Club y EMILY’s List.

También ha obtenido el apoyo de algunos grupos tradicionalmente más conservadores, como los Sargentos de la Policía de Phoenix, la Asociación de Tenientes y la Asociación de Agentes de Bienes Raíces de Phoenix.

Gallego cuenta con el apoyo de una larga lista de funcionarios electos actuales y anteriores de todos los niveles de gobierno, incluidos el exalcalde de Phoenix y Fiscal General de Arizona Terry Goddard, la congresista Ann Kirkpatrick, la líder de la minoría estatal de la Cámara de Representantes Charlene Fernández y la vicealcalde de Tempe, Lauren Kuby.

3. Seguridad pública.

Gallego y Valenzuela tienen registros de seguridad pública casi idénticos, pero un voto en 2016 ha arrojado algunas dudas sobre el apoyo de Gallego.

En 2016, Gallego votó en contra de un aumento del impuesto a la propiedad, que habría ayudado a financiar el presupuesto 2016-2017 de la ciudad.

Aunque Gallego votó en contra del impuesto a la propiedad, ella votó por el presupuesto de la ciudad, que incluía fondos para la policía y los departamentos de bomberos.

Kate Gallego (Foto: Kate Gallego)

Antes de emitir su voto en 2016, Gallego dijo que creía que la ciudad podría encontrar ingresos de otras fuentes para financiar el presupuesto, en lugar de aumentar los impuestos.

Valenzuela votó tanto por el presupuesto como por el aumento del impuesto a la propiedad.

Los partidarios de Valenzuela, particularmente la policía y los sindicatos de bomberos, han dicho que consideran que el voto negativo de Gallego sobre el aumento del impuesto a la propiedad es un voto negativo hacia la seguridad pública.

Gallego y sus partidarios han dicho que es un gran salto.

"El hecho es que Danny y yo tenemos un registro de votación idéntico en lo que respecta a la seguridad pública. Simplemente no estamos de acuerdo con el financiamiento", dijo Gallego.

4. financiación deportiva

El acuerdo sobre la arena de los Phoenix Suns, aprobado en enero, llevó a las finanzas deportivas a la vanguardia de los asuntos de la ciudad este año.

Valenzuela respaldó el acuerdo, que destinó $150 millones de dinero público para renovar el Talking Stick Resort Arena, donde juegan los Suns. Los fondos se generan a partir de un impuesto sobre el alquiler de automóviles y habitaciones de hotel.

También ayudó a negociar un acuerdo con los Cerveceros de Milwaukee para mantener las instalaciones de entrenamiento de primavera del equipo en Maryvale. El acuerdo es considerado uno de los acuerdos deportivos profesionales más amigables con los contribuyentes en Arizona.

Daniel Valenzuela (Foto: Courtesy of Daniel Valenzuela)

Valenzuela dijo que creía que apoyar el acuerdo de los Suns era "lo más responsable".

Dijo que la ciudad ya es propietaria de la arena y tuvo que averiguar qué hacer con ella, independientemente de si los Suns se quedan. Financiar las renovaciones con el impuesto existente sobre las actividades turísticas tiene sentido, dijo.

"Si la votación fuera para subsidiar a un equipo deportivo, sería un voto negativo", dijo. "Eso no es de lo que estamos hablando".

Gallego se opuso a las ofertas de Suns y Brewers.

Ella ha expresado abiertamente su oposición a apoyar a los equipos deportivos profesionales con dólares de impuestos, lo que sugiere que la ciudad utilice los ingresos de los impuestos turísticos en necesidades más apremiantes.

"Tenemos recursos limitados, por lo que tenemos que establecer prioridades", dijo Gallego.

Ella comparó la arena de los Phoenix Suns con el Sheraton Grand Phoenix, que la ciudad vendió el año pasado a un operador de hotel privado.

"Dirigir un hotel no es una función central del gobierno de la ciudad y tampoco lo es manejar una arena", dijo.

5. tren ligero

Este es uno de los varios problemas en los que los candidatos parecen estar de acuerdo.

El año pasado, cuando el consejo consideró matar una controvertida extensión del tren ligero al sur de Phoenix, tanto Gallego como Valenzuela aparecieron en una conferencia de prensa en apoyo del tren ligero.

Ambos han dicho en numerosas ocasiones que apoyan la continuación del sistema ferroviario, según lo aprobado por los votantes en 2015.

Tren ligero (Foto: Michael Schennum/The Republic)

6. Falta de vivienda

Un gran número de organizaciones de salud y vivienda del Valle organizó recientemente un foro para hablar sobre temas relacionados con la falta de vivienda y la asequibilidad en Phoenix.

Cuando a ambos se les preguntó sobre la falta de vivienda, que ha aumentado rápidamente en los últimos años, Valenzuela dijo que la vivienda es parte de la solución, pero la región también necesita "liderar con servicios" centrándose en las causas fundamentales de la falta de vivienda, como la adicción o la falta de capacitación laboral.

"Es más que un simple problema de construcción. Es un problema de personas ", dijo.

Gallego se centró en la vivienda como la pieza más importante para resolver el rompecabezas de las personas sin hogar.

"La vivienda es la solución para las personas sin hogar", dijo Gallego.

Añadió que en sus conversaciones con personas que previamente han experimentado la falta de vivienda, "el único factor que parece ser universal es una situación de vivienda buena y estable que debe ser parte de ese plan".

Construcción de viviendas. (Foto: photovs / Getty Images)

7. Vivienda asequible

Gallego dijo que con los apartamentos rondando los $ 1,100 por mes en el mercado, la ciudad debe ofrecer incentivos para viviendas asequibles.

"Phoenix solía ser conocida a nivel nacional por viviendas asequibles. Desafortunadamente, esa no es la realidad aquí hoy", dijo.

También dijo que Phoenix posee una gran cantidad de lotes baldíos en toda la ciudad, y que podría asociarse con organizaciones locales sin fines de lucro para desarrollar viviendas asequibles en esos lotes.

La ley estatal no permite que las ciudades ordenen que los desarrolladores paguen un fondo de vivienda asequible, como hacen muchas ciudades grandes en todo el país. Así que los incentivos son la única opción de la ciudad, dijo.

Valenzuela dijo que un incentivo no es siempre la respuesta.

"Al final del día, tiene que ser algo que también apunte para el desarrollador. De lo contrario no funcionará", dijo.

Elogió al actual Concejo Municipal por perseguir un nuevo plan para alentar a los desarrolladores de viviendas en el área del centro de la ciudad a reservar un 10 por ciento de sus unidades como viviendas para la fuerza laboral, para personas de ingresos medios que ganan de $ 38,000 a $ 48,000 por año, a cambio de que el desarrollador obtenga una Desgravación fiscal u otro incentivo de la ciudad.

Traducción: Javier Arce

