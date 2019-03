Dijo durante una audiencia en el Congreso que fue violada por un oficial superior mientras estaba en la Fuerza Aérea

Senadora Martha McSally (Foto: David Wallace/The Republic)

Un año después de confesar que fue abusada sexualmente en la escuela secundaria, la senadora Martha McSally reveló durante una audiencia en el Congreso el miércoles que fue violada por un oficial superior mientras estaba en la Fuerza Aérea.



McSally, republicana de Arizona, dijo que el ataque ocurrió y que este habría sido en una etapa temprana de su carrera militar que duró más de dos décadas.



La divulgación personal se produjo durante una audiencia del Subcomité de Personal de los Servicios Armados del Senado con el objetivo de prevenir y responder mejor a las agresiones sexuales en el ejército en el futuro.

McSally ha sido una incansable defensora de los militares, que ahora quieren incluir un sistema que proteja a las mujeres y los hombres que han sufrido agresiones y abusos sexuales.



La convierte en una voz única entre las mujeres de Capitol Hill que han hecho públicas sus experiencias de supervivencia a la agresión sexual y el acoso a raíz del reconocimiento nacional generado por el movimiento #MeToo.

Senadora Martha McSally. (Foto: Matt York/Associated Press)

Durante su tiempo en la Fuerza Aérea, que se extendió desde 1988 hasta 2010, McSally dijo que vio debilidades en la forma en que los líderes manejaban la prevención, investigación y adjudicación de informes de agresiones sexuales.

Ella dijo que no reportó el suyo porque no confiaba en que los líderes responsabilizarían a su presunto atacante.

McSally, de 52 años, no identificó a su agresor, ni dijo en qué momento de su carrera militar tuvo lugar el asalto. Tampoco dio a conocer detalles de dónde ocurrió la presunta violación o los nombres de las personas a las que luego se refirió.

Una portavoz de McSally dijo que la senadora no hablaría al respect de inmediato.

"Entonces, al igual que usted, también soy una sobreviviente, pero a diferencia de muchos sobrevivientes valientes, no informé haber sido agredida sexualmente", dijo McSally, que estaba leyendo comentarios preparados. "Al igual que muchas mujeres y hombres, no confiaba en el sistema en ese momento. Me culpé a mi misma. Estaba avergonzada y confundida. Pensé que era fuerte pero me sentía impotente. Los perpetradores abusaron de su posición de poder de manera vil”.

Traducción: Javier Arce

