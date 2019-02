El ex abogado personal de Trump testificará el miércoles en el Congreso y se espera que allí ofrezca graves denuncias de mentiras, trampas y racismo por parte del presidente

Story Highlights Cohen entregará documentos que comprueben las fechorías de Trump, dijo una fuente allegada que pidió no ser identificada

Michael Cohen, ex abogado de Trump. (Foto: Julie Jacobson, AP)

WASHINGTON – El ex abogado personal de Donald Trump, Michael Cohen, testificará el miércoles en el Congreso y se espera que allí ofrezca graves denuncias de mentiras, trampas y racismo por parte del ahora presidente.

Cohen entregará documentos que comprueben las fechorías de Trump, dijo una fuente allegada que pidió no ser identificada.

Cohen iniciará el martes tres días de comparecencias congresuales con una interpelación a puerta cerrada ante la Comisión de Inteligencia del Senado. No habrá comparecencia pública sino hasta el miércoles, cuando hablará ante la Comisión de Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. El jueves volverá a hablar a puertas cerradas, ante la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes.

NOTA RELACIONADA: Cohen reconoce que manipuló sondeos en favor de Trump

Para los legisladores, las comparecencias suscitan sentimientos encontrados. Por un lado, saben que Cohen ha pasado tiempo en la cárcel por haberle mentido a comisiones legislativas en el 2017, pero por el otro están prestos a escuchar lo que él tiene que decir sobre su antiguo jefe. Se espera que senadores en la comisión de inteligencia acudan a la sesión del martes, un alejamiento de la práctica usual en que solo el personal autorizado interroga a los testigos.

'El presidente de la Comisión de Inteligencia de la cámara alta Richard Burr dijo a The Associated Press que los senadores no harán las preguntas directamente sino que le pedirán a sus asistentes, aunque permanecerán para observar. Dijo que no habrá tema vedado y Cohen “deberá estar preparado para contestar preguntas de quien sea sobre el tema que sea”.

MÁS: Cohen: “Le di mi lealtad a alguien que no se la merece”

Burr explicó que hoy en día los senadores saben mucho más de lo que sabían cuando interpelaron por primera vez a Cohen, quien eventualmente se declaró culpable de mentirle a las comisiones de inteligencia de la Cámara de Representantes y del Senado sobre las negociaciones para construir una Trump Tower en Moscú en enero del 2016. Cohen luego admitió que ese diálogo continuó durante meses después.

Burr intimó que se tomarán medidas para asegurar que esta vez Cohen diga la verdad.

“Estoy seguro de que habrá preguntas de las cuales ya sabemos las respuestas, así que le pondremos a prueba, para ver si esta vez dice la verdad”, dijo el presidente de la Comisión de Inteligencia.

MÁS NOTICIAS

Read or Share this story: https://www.lavozarizona.com/story/inicio/2019/02/26/cohen-testifica-congreso-contra-trump/2989798002/