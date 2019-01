Flake, uno de los más acérrimos críticos del presidente, dijo que no hay un camino viable para que un republicano como él desafíe a Trump por la Casa Blanca

Jeff Flake (Foto: Alex Wong, Getty Images)

El ex senador Jeff Flake, uno de los conservadores más visibles y críticos del presidente Donald Trump, finalmente puso fin a cualquier especulación que lo colocaban como candidato a presidente en 2020.



Flake, un republicano de Arizona cuyo único término en el Senado llegó a su fin el 3 de enero, dijo en entrevista para "CBS This Morning" que no hay un camino viable para que un republicano como él desafíe a Trump por la Casa Blanca.



Flake, de 56 años, se une a CBS News como colaborador, y su primer proyecto llamado "Common Ground", se centra en las historias de personas que se han unido para resolver problemas críticos, como la reforma de la justicia penal.

Flake terminó su carrera en el Senado y rechazó contender para un segundo mandato en gran parte porque su apoyo entre los republicanos de Arizona se desplomó después de sus numerosas batallas con Trump, las cuales se centraban generalmente en el estilo político del presidente.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Foto: Alex Brandon, AP)

En los meses previos a su renuncia, avivó la especulación de que estaba considerando un desafío principal del GOP en 2020 contra Trump, o una oferta de un tercero. Sus apariciones en New Hampshire, el primer estado primario de la nación, parecía indicar que lo estaba considerando seriamente. Pero recientemente, hizo movimientos para reprimir las conversaciones acerca de una posible postulación.

"Siempre he dicho que espero que haya un republicano que desafíe al presidente en la primaria", dijo Flake en el programa el martes por la mañana. "Todavía espero que alguien lo haga, pero alguien que no sea yo. No seré un candidato”, subrayó.

