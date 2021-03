Ninel Conde se refugia en su trabajo, tras problemas legales que enfrenta su esposo Larry Ramos

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Concentrada en seguir trabajando y salir adelante, la cantante Ninel Conde viajó a la Riviera Maya, donde grabó al lado de Juan Magán el video de su nueva tema “Tú me Pones a Pecar”, con lo que deja de lado la polémica en la que está envuelta por los problemas legales que enfrenta en Estados Unidos, su esposo Larry Ramos.

“Creo que todos tenemos situaciones en nuestras vidas adversas y buenas, trabajo desde hace 23 años, lo he hecho, y es algo que me da vida, que me da esperanza, de permitirme seguir haciendo lo que más amo, que es transmitirle mi música a la gente”, indicó.

“Tú me Pones a Pecar”, es un tema compuesto por Horacio Palencia.

“Cómo lo dice el título, es una canción muy pícara, muy pegajosa, muy rítmica, con la que tengo en la fortuna de tener un feature (con Juan Magan) que le metió su flow y fue increíble”, indicó.

Ninel asegura que ha tenido propuestas para actuar en una serie, pero ahorita está concentrada en su música.

