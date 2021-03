Julión Álvarez teme que sus hijas  sean señaladas

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

En la víspera de que Julión Álvarez ofrezca un concierto vía streaming este 7 de marzo, totalmente gratuito, desde el Auditorio Telmex de Guadalajara, Jalisco, para celebrar 14 años de carrera, acusó que él y su familia, han sufrido discriminación.

Desde hace más de tres años, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a Julión por presunto lavado de dinero del narcotráfico, acusaciones que no han sido probadas, pero que sí motivaron no solo que su exitosa y ascendente carrera artística se detuviera casi por completo en ese momento, sino que, además, afirma, por estos señalamientos, tanto él, como su familia, sufren discriminación en su vida cotidiana.

“Ya me tocó vivir a mí la cuestión de discriminación en más de una ocasión, una de ellas la recuerdo perfectamente, fue la primera. Llego a un lugar donde acostumbraba a ir a cenar con mi señora, que estaba embarazada; llego, pido, no me sirven, no me sirven y me acerco y le digo “¿qué pasa amigo?”, me hablan y me dicen, que tienen instrucciones de que no puedo estar ahí: “por favor retírense”, y me toca ver a mi señora llorar”, contó Julión con tristeza.

Igual de lamentable, es que esta acusación pública, que hasta ahora no ha sido probada por esa institución estadounidense, también ha afectado a toda su familia.

“Los hijos, parientes, mis hermanos, sufrieron también, una hermana que es doctora le quitaron sus cuentas por llevar mis apellidos... por ser mi hermana, se me hace muy injusto el hecho de que arrastren responsabilidades y sean tachados por algo que no les corresponde. En el caso de mis hijas, no escogen ser hijas de un fulano, en este caso de Julión”, indicó.

Consciente de que así como su esposa y sus hermanos han sido discriminados, sabe que sus hijas también serán señaladas, por algo que ellas desconocen y de lo cual su padre no es culpable.

“Tengo dos niñas chiquititas, que no sé qué venga para ellas, el ser rechazadas o criticadas o algo, solo por ser mis hijas, por cómo me tienen ahorita, como un testaferro, alguien señalado por el gobierno de Estados Unidos”, indicó.

Julión espera que ahora que Raúl Flores, alias “El Tío”, persona con la que se le relacionó, está detenido en Estados Unidos, su situación legal se aclare, y deslinden responsabilidades, porque como él ha explicado en distintas ocasiones, públicamente, y comprobado ante las autoridades mexicanas, jamás ha estado envuelto en negocios ilegales., por lo que en México, no tiene acusación alguna y pudo retomar su carrera, aunque ya no al mismo ritmo al que iba.

“Ahora que el gobierno de Estados Unidos tiene a Don Raúl, ellos tienen sus sistemas para obtener realmente la verdad de cómo son las cosas y saber si yo soy su amigo o fui su socio. Yo sé exactamente cómo hice mis cosas, cuál ha sido el camino por el que hemos andado, tengo la seguridad de que va a existir una liberación favorable para Julión Álvarez y su Norteño Banda”, indicó.

Ahora que sus abogados ya se lo han permitido, el cantante explicó por qué se le relacionó con este señor, presuntamente responsable de narcotráfico .

“Yo entro en sociedad para hacer un fraccionamiento, el terreno había pertenecido a una inmobiliaria que había tenido relación con los Flores en años anteriores... no pasaron más de ocho o 10 meses que surgen diferencias con el socio. En el 2013 llegamos a un acuerdo. Cortamos el proyecto y ante notario se hizo una asamblea para cambio de socios. Se firma un adeudo y en 2015 me empiezan a pagar... pero me afectó, porque había pagos e ingresos a mis cuentas y así de fácil está relacionarse”, indicó.

Mientras su problema legal se aclara en Estados Unidos, en México se le ha permitido seguir adelante con su carrera, que pese al gran daño que sufrió por esta acusación, está vigente y siempre ha contado con el apoyo de su público, al que quiere hacer partícipe este 7 de marzo, de la celebración de sus 14 años en los escenarios, con este magno concierto, vía streaming, totalmente gratuito.

