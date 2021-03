GG Ortiz resalta el valor de la mujer con su tema 'No te Creas'

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Inspirada en la mujer actual e independiente, la cantante GG Ortiz resalta el poder femenino, a través de su tema “No te Creas”.

“Para este tema, me inspire en esta nueva generación de mujeres que se ven teniendo negocios, haciendo lo que ellas quieren “No te Creas” habla de una mujer fuerte, independiente, que no necesita a nadie, mucho menos de un hombre para ser exitosa”, indicó.

Aunque ya hay quien la considera la reina del género regional urbano, GG Ortiz asegura con humildad, que todavía le falta mucho camino por andar en su meta de conquistar este género musical, hasta hoy liderado por los hombres, pero donde las mujeres, ya tienen las mismas oportunidades y están brillando.

“Yo creo que sí tenemos las mismas oportunidades, en estás generación se ve a muchas mujeres que están dominando en los diferentes géneros, nos están aceptando más, se pueden ver en los temas que antes no podíamos cantar, porque éramos criticadas. Ahora, en mi caso, yo no me pongo a pensar mucho en el qué dirán, me gusta hablar de lo que quiero, del dinero, de mis experiencias, de mis vivencias, de las de mis amigas, y las mujeres se pueden identificar mucho con mi música”, señaló

“No te Creas”, tema que promociona actualmente, fue escrito en coautoría con los compositores Bobby Castro y Rik-A Ramos, este último responsable de algunos de los éxitos más importantes del artista Adriel Favela.

