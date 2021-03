Dulce María asegura que mal interpretaron sus palabras,  no tiene problema  con los RBD

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Luego de que Dulce María diera una entrevista, en donde supuestamente aseguró que sus compañeros de RBD le habían dejado de responder, tras enviarles un mensaje en donde rechazaba participar en Live, de reencuentro, la cantante aclaró que sus palabras fueron sacadas de contexto y no existe una mala relación entre ellos.

“No crean todo lo que escuchan y todo lo que sacan en la prensa, porque tú dices una cosa y, desgraciadamente, siempre se sale de contexto... siempre descontextualizan todo lo que se dice y quieren generar justamente polémica y odio entre ustedes y entre nosotros. Yo no participé en el Live, porque me dejaron de hablar, y no, eso no es verdad, se entendió todo mal. No, no, yo no participé por mi embarazo, por la maternidad", señaló.

Durante un Live que realizó en sus redes sociales, la cantante dejó claro que sigue manteniendo una buena relación con sus ex compañeros, incluso, Anahí le mando un detalle a su hija.

“Lo que dije fue de un mensaje que mandé de lo último, no me contestaron y ya no hablé más de eso (de que no participaría en el reencuentro) con ellos, pero en ningún momento es para que piensen mal. Al contrario. Yo a todos les tengo un cariño y respeto, por todo lo que hemos vivido. Any me escribió cuando nació, bueno, no sabía cuándo nació mi bebé, pero por ahí, esos días, estuvo hablándome, me mandó un detallito para la bebé, entonces, de alguna forma el cariño es aparte de la parte profesional", indicó.

Pidió que dejen de buscar problemas donde no los hay, ya que ella siempre tendrá un gran respeto por sus compañeros.

“Es verdad que estamos cada quien en una etapa muy distinta de nuestra vida. A lo mejor, a algunos les pareció que no era suficiente razón (para no estar en el reencuentro) mi embarazo, porque bueno, si no has estado embarazada en una pandemia difícilmente vas a entender lo que es para mí y aparte, quien ha sido mamá, sabe que la maternidad es algo muy personal y que hay muchos riesgos, pero quiero que sepan que hay paz, hay amor y que el cariño y respeto, al menos de mi parte, ahí sigue", indicó.

