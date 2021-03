Andrea Legarreta, sin problemas de que Erik Rubín hable del romance que tuvo con Salma Hayek

Diana García

Corresponsal en la Ciudad de México

Después de que Erik Rubín confesara que tuvo una relación con Salma Hayek, su esposa, la actriz y conductora Andrea Legarreta aseguró que ella lo sabía y que no es algo que le sorprenda, ni reprobable, era un chavo soltero y para nadie es un secreto que “fue un desmadre”, aseguró.

“Son situaciones que hemos platicado, nos hemos reído juntos, nos divertimos, todos lo sabemos y no dijo absolutamente nada malo, ni dijo nada que perjudique a nadie, ni nada. Salma es una chava que muchos de nosotros, que llevamos años en Televisa, nos conocimos hace mucho tiempo, ahora ya muy sorprendidos porque ¡ah, no!... ¡uy!, ¡es que Salma es muy famosa en el mundo!, pero si no, ni estarían aquí. No hay ninguna mala intención en él. De Erik, en algún momento, la gente sabe que era un desmadre, ya no se me asusten muchachos”, indicó.

Lamentó que exista gente que haya criticado a Erik por sus declaraciones, pues siempre se supo que el cantante había sido un relajo cuando estaba en Timbiriche.

“En algún momento, la gente sabe que era un desmadre! Ya no se me asusten, muchachos... ¡Qué no me vengan! Él era un chavo que está contando sus historias de chavo... ¡Era tremendo! ¡Eran tremendos!”, indicó.

Aseguró que a ella no le interesa el pasado de su esposo, pues hoy es un gran hombre, esposo y padre.

“Erik por ejemplo es un hombre ya de 50 años de edad, que yo ya voy para ella, que lleva casi 20 años, por ejemplo, sin beber una gota de alcohol, si en aquel entonces probó, tomó, hizo o deshizo, pues es su bronca, no estaba yo ahí, a mí no me pintó el cuerno, a mí no me engañó, o por lo menos que yo me haya enterado”, indicó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO: