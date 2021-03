Tefi Valenzuela no ha llegado a ningún acuerdo con Eleazar 'N'

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

La cantante peruana Tefi Valenzuela, aclaró que no ha llegado a ningún acuerdo con el actor Eleazar “N”, para que este sea puesto en libertad y tome terapia fuera de la cárcel.

“Estoy leyendo con incomodidad, muchos mensajes de gente que se deja llevar por titulares amarillistas, que no sé de dónde sacan información equivocada, les recuerdo que no he dado un paso atrás, sigo firme desde el día 1”, expresó la peruana.

Aseguró que confía en las autoridades mexicanas, para que el proceso continúe como es debido.

“Todo se va a llevar por la ley y Eleazar no va a salir sin la sentencia que le otorgue el juez, yo no tengo más qué hacer, que acogerme a las leyes mexicanas y esperar que actúen conforme a Derecho”, señaló.

Eleazar se encuentra recluido desde el año pasado, en el Reclusorio Norte, tras ser detenido por agredir físicamente a Tefi Valenzuela, en una discusión de pareja.

