Sandra Echeverría pidió que nunca permitan que alguien los defina por su físico

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

La actriz Sandra Echeverría posteó un mensaje en el que dio a conocer las críticas que ha recibido por su peso.

“De chiquita siempre me dijeron que tenía que bajar de peso y ser talla 2 para llegar a ser protagonista 🙄 (obvio, no estaba cerca de serlo) me traumaron y toda mi adolescencia, traté siempre de bajar de peso. Después de tener a mi hijo, me decían que tenía que subir de peso, que porque había bajado mucho. Igual, cuando tuve una bacteria en mi intestino. Total, que uno nunca es suficiente para nadie”, indicó.

Sin embargo, la actriz ha aprendido a lidiar con este tipo de comentarios, reconociendo que lo único importante es aceptarse a sí mismo.

“Pero creo que realmente lo ÚNICO importante es ser suficiente para uno mismo. En esta pandemia, he podido dedicar el tiempo a hacer ejercicio, comer sano (obvio, luego con mis atasques de Nutella y pizza) pero estoy orgullosa hoy, del trabajo que llevo y de que me siento mejor que nunca. Incluso, mejor que antes de tener a mi bebé. Estoy fuerte y más sana, que inclusive cuando era adolescente. No creo en las cirugías para llegarnos a parecer a alguien o para aspirar ser alguien. Creo en el trabajo personal y en el amor a uno mismo. En aceptarnos y amarnos y respetarnos”, indicó.

Sandra pidió a sus seguidores, que nunca permitan que alguien los defina por su físico.

“No dejen nunca que les digan si están demasiado flacos o gordos. Que cada quien se preocupe por sí mismo ❤️”, escribió.

