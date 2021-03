Ariadne Díaz da a conocer los motivos de su salida de la serie 'Malverde: El Santo Patrón'

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Luego de que Fernando Colunga renunciara protagonizar la serie de Telemundo,”Malverde: El Santo Patrón”, la actriz Ariadne Díaz decidió también abandonar el proyecto.

“Mi querido Fernando Colunga, con quien tuve el honor de tener varias lecturas y que me hubiera encantado que se concretara el proyecto, ya no continuó más por razones personales. Entonces, cuando yo no sabía quién iba a ser el protagonista, pues decidí también bajarme del barco”, señaló la actriz.

Debido a que, en ese momento, no se sabía qué Pedro Fernández, tomaría el lugar de Fernando Colunga, la actriz decidió no continuar, ya que para ella era importante saber quién sería su compañero en la historia.

“Ahora, creo que ya está definido quién va a ser, pero en aquel momento no y era todo muy incierto y realmente esa fue la decisión. Me hubiera encantado estar, pero no entrar a un proyecto con los ojos cerrados, de no saber quién va a ser tu compañero, sobre todo, que no es tu compañero, que es el protagonista de un proyecto tan grande, tan importante y que todo el peso del proyecto recae sobre él”, señaló.

La actriz Carolina Miranda será quien tome el lugar de Ariadne Díaz.