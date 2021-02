Gloria Trevi contará  la verdad de su vida

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

A lo largo de su carrera artística, Gloria Trevi se ha distinguido por la sinceridad con lo que se ha manejado con sus fans, sin embargo, confiesa que a través de su bioserie, que prepara la productora Carla Estrada, contará la verdad de su vida.

“Todo va a ser una participación mía, estoy súper entregada, y sobre todo, no pretendo que mi serie sea una serie donde yo salga como una persona que nunca cometió ningún error, sino al contrario, quiero que en mi bioserie, se comparta no mi verdad, sino la verdad”, indicó la cantante.

El poder contar su verdad a través de esta bioserie, es algo que a Gloria le entusiasma.

“Qué bueno que es una bioserie, porque en una película, realmente es imposible contar mi vida, hubiera tenido que ser “El Señor de Los Anillos” triplicado, mucha historia, mucha vida, muchos momentos que he tenido y ahorita sí les voy a poder contar desde que empecé con mis sueños, cuando los comencé a realizar, cuando esos sueños se convirtieron en pesadilla, cómo sobreviví a eso y cómo te levantas”, indicó la cantante.

A lo largo de su vida, Gloria ha vivido momento muy dolorosos, pero lo que más la ha hecho sufrir, es haber confiado en las personas equivocadas.

“Lo que más me ha enseñado en cuestión del dolor, es a no poner tu confianza en las personas equivocadas, porque cuando lo haces, terminas traicionando a la gente que de verdad te quiere; no hay que darle todo tu amor, ni cariño, a alguien que no se lo merece, eso es lo mejor que podría decir, sin embargo, de las cosas bonitas, también quiero compartir, que nunca se rindan en los momentos complicados, al contrario, hay que buscar la respuesta, porque en la oscuridad no dejas de ver ese rayo de luz”, indicó.

Siempre activa y en la cima del éxito, Gloria ofrecerá un concierto vía streaming este 27 de febrero, “Trevi in da House".

“Me siento nerviosa, pero nunca me he parado en un escenario sin sentir esos nervios que dan emoción, es un gran sentimiento y soy perfeccionista todo el tiempo, he tratado de no ver otro streaming de mis compañeros, para no influenciarme, si veo que me gusta, no quiero parecer copiona o algo que no me gusta, prefiero bailar, verme suelta y sentir, no limitarme a nada”, puntualizó.

CONÓZCALA

Gloria Trevi