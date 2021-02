Artistas crean nuevos murales a lo largo del Gran Canal de Phoenix

Elizabeth Montgomery

Hace unos años, Danielle Foushee vino a visitar Phoenix para una conferencia, los vibrantes murales de la ciudad la hicieron querer hacer de la ciudad su hogar.

"Simplemente me hicieron sentir muy bienvenido", aseguró Foushee.

Consiguió un trabajo en la Universidad Estatal de Arizona y dejó Seattle. Una vez que regresó al Valle, una de las primeras cosas que hizo fue ubicar todos los murales, luego creó el Phoenix Mural Project, un mapa virtual de más de 700 fotos de murales y sus ubicaciones.

"Salí a pie para encontrar todos los murales y mientras tomaba fotografías, me di cuenta de que no había ningún mapa en ningún lugar que pudiera encontrar en línea, no había información real consolidada en ninguna parte. Así que simplemente puse todas mis fotos en un mapa de Google y la gente empezó a mirarlo ya seguirlo ", comentó Foushee.

¿Qué es Mural Fest 2021?

Se han pintado más de 60 nuevos murales a lo largo del Gran Canal en el centro de Phoenix para Mural Fest 2021. El evento, que parte del Phoenix Mural Project, se extenderá hasta el 6 de marzo.

Mural Fest reúne a docenas de artistas locales de diferentes orígenes y medios para una causa común: pintar la ciudad. Los artistas están pintando murales en una pared a lo largo del Grand Canalscape desde la 15 Avenida hasta la 7 Calle.

"Parte de esto es presentar al público a los artistas porque aman los murales, pero no saben cómo interactuar con los artistas", apuntó Foushee.

"Esta es una manera de que la comunidad en general se involucre con el arte y sea parte de algo".

Durante el Mural Fest, los días de pintura ocurren los fines de semana. Lo que comenzó como un evento de una semana en 2018 ahora dura un mes. Cada fin de semana durante el festival hay un evento al aire libre para ver a los artistas pintar murales cerca del canal. Se puede encontrar una lista completa de actividades durante el festival en phoenixmurals.com.

Los artistas que participan en Mural Fest 2021 incluyen a Bacpac, Laura Spalding Best, Tato Caraveo, Jason Begay, La Morena, Tara Sharpe, Jesse Yazzie, Ashley Macias, Muta Santiago y más.

"Con este festival embellecemos nuestra comunidad, de la forma en que imaginamos que sería", dijo Foushee.

Detalles: phoenixmurals.com

Traducción Alfredo García