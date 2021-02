Ozzy Osbourne 'es un sobreviviente', asegura su esposa Sharon Osbourne

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

En enero del 2020, Ozzy Osbourne dio a conocer que padece Parkinson, condición que no lo ha hecho detener su vida, ya que para el cantante, lo más importante es seguir compartiendo con su público.

“La gente no tiene que sentir lástima por él. Ozzy no quiere la compasión de nadie, él ha tenido una vida increíble. Para que él esté feliz, solo necesita un escenario, él va a volver a cantar. Él quiere seguir de gira, él está en el estudio, quiere concluir su álbum y luego quiere seguir escribiendo y grabando; realmente es muy frustrante para él, no poder trabajar con su banda, entonces, está muy a la expectativa de poder hacerlo”, señaló Sharon.

El 15 de marzo se estrenará por el canal A&E “Las Nueve Vidas de Ozzy Osbourne”, un documental en el que se hace un recuento de la vida, de quien fuera líder de la banda Black Sabbath.

“Ozzy es un sobreviviente, él ha vivido una gran vida y ha sobrevivido a cosas adversas, y de todo eso se ha levantado. Él no pretende ser nada que no es, lo que ven es lo que es. No se pinta de otra manera, es un sobreviviente”, señaló.

Por su parte, Ozzy se dijo afortunado de haber conocido a su esposa, quien lo ha apoyado en todo momento.

“Haberla conocido y el haberme enamorado de ella es la mejor experiencia de toda mi vida. Eso me convirtió en otra persona y me hizo sentir que algo tuve que haber hecho bien”, señaló.

Durante la filmación del documental, Ozzy se enteró que padece Parkinson, situación que hizo compleja la grabación para todos.

“Para mí fue difícil grabar la parte oscura del documental y vivirla al mismo tiempo. La película se hizo cuando le dieron la noticia del Parkinson y fue un momento extraño y bastante atemorizante”, comentó Jack, hijo del cantante.

