Luis Antonio López 'El Mimoso', dispuesto a reconocer a su supuesta hija

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

El cantante Luis Antonio López “El Mimoso” aseguró que ya su abogado está revisando su caso, para que pronto pueda realizarle la prueba de ADN, a quien, supuestamente afirman es su hija, si es así, la reconocerá, porque es una persona, que pese a haberse equivocado en su vida, tiene valores y de ninguna forma es la persona violenta que asegura la madre de la niña..

“Ya mi abogado tomó cartas en el asunto. Si es mi hija, claro, con todo gusto (qué la voy a reconocer), pero yo no puedo hablar incoherencias, yo no puedo ser una persona mentirosa, yo estoy haciendo las cosas como se tienen que hacer, a través de un proceso que se requiere, ya mi abogado me dirá: “sabes qué, ya es momento de hacer lo que se tenga que hacer, para la prueba de paternidad” y simplemente esperar, estoy muy tranquilo, agradezco a la gente que sabe quién soy, que me ha apoyado, que me ha brindado sus muestras de cariño”, indicó.

Lamentó, que Jessenia Cundapi, la madre de su supuesta hija, lo señalara de agresivo, ya que él jamás le faltaría el respeto a una mujer.

“No importa, no pasa nada, yo sigo creyendo en Dios, en el nombre de Jesús, así lo hice siempre, las cosas van a aclararse cuando se tengan que aclarar, yo no escondí nada, no tengo porque esconderme de nada, ni de nadie”, explicó.

El cantante sinaloense, dejó claro que lo único que le interesa, es saber si realmente es padre de la niña, ya que no le interesa perjudicar a la mujer que lo ha señalado de agresivo e irresponsable.

“Soy un caballero y no me gustaría perjudicar ni a ella, ni a ninguna mujer. No tengo corazón para hacer eso (demandarla) aparte, no me quiero enfocar en ese lado, yo simplemente voy a hacer lo que tengo que hacer, si es mi hija, adelante, yo pedí esa prueba desde hace tiempo, pero no se me ha dado”, indicó.

