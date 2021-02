Lorenzo Méndez aclara que sigue casado con Chiquis  Rivera

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

El cantante Lorenzo Méndez aclaró que, por cuestiones de las leyes de California, sigue casado con Chiquis Rivera, aún cuando ya firmaron el divorcio.

“En California, se tardan seis meses (en hacerlo efectivo), ya estando finalizado, tienes que esperar seis meses para que ya esté cerrado totalmente. Ahorita sigo casado, no traje el anillo, pero sigo casado”, indicó el cantante.

Sobre la posibilidad de reconciliarse con Chiquis, Lorenzo asegura que es algo que no pueda saber, además, lo más importante es que ha sido un divorcio consensuado, sin problemas para ninguno de los dos, y eso lo mantiene tranquilo y feliz.

“Está en manos de Dios, no hay por qué hacer tanto revuelo de esto, el divorcio está, está puesto, nos estamos divorciando y no pasa nada, no somos ni los últimos ni los primeros, con que ella esté feliz, con que yo esté feliz, y que las cosas fluyan, sin enojo, sin nada, sin reproches”, indicó.

Dueño de una gran voz y un estilo definido, Lorenzo está concentrado en su trabajo, por lo que descarta en este momento, volverse a enamorar.

“Ahorita la neta no, no es que no crea en el amor, no estoy enfocado en eso, ya empecé mi gira en Estados Unidos, ya tengo todos los fines de semana hasta el mes de junio”, indicó.

