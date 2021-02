'Habrá que lidiar con la discriminación', asegura Fátima Molina

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Debido a que se comentó en algún medio, que la telenovela “Te Acuerdas de mí”, protagonizada por Fátima Molina y Gabriel Soto, podría cambiar de horario, porque supuestamente en un estudio que se realizó, el público no ha logrado conectar con la actriz, al no considerarla lo suficientemente “bonita” para protagonizar un melodrama, Fátima respondió, acusando discriminación.

“La verdad, no tengo ni la menor idea si cambiarán o no nuestra telenovela de horario estelar, como dicen que alguien comentó. No sé si sea simplemente un chisme. Mucho menos tenía idea de que algunas personas del público dicen que es por mi culpa, por mi físico, porque soy morena, porque tengo un lunar bajo el ojo, porque no soy alta, porque soy “muy mexicana”. No lo sabía. Pero si eso llega a ser real, qué tristeza, que en estos tiempos, para algunos sea imposible romper con los estereotipos que ustedes mismos, como público, siguen marcando para la televisión", comentó.

Triste por saber que la gente desea seguir viendo cierto estereotipo de belleza, la actriz espera que algún día se deje de discriminar a las personas por su color de piel.

"Si esto es verdad, habrá que lidiar con la discriminación. Ojalá algún día abramos la mente y podamos ver en nuestras pantallas la diversidad en todos sus aspectos”, indicó.

A pesar de las críticas, la actriz, asegura que ella es feliz con su físico,

“El cambio empieza por uno mismo. No soy perfecta, lo sé. Pero, ¿quién lo es? Yo me gusto y me acepto. Eso es lo importante. Ah! Y sí, tengo bolsas debajo de los ojos desde niña. Así es la vida. Tal vez algún día me las quite, tal vez no. Pero por esa razón y todas las anteriores, ¿no se pueden protagonizar telenovelas en este país?”, señaló.

