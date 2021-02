Juan Osorio agradece poder ver estreno de '¿Qué le Pasa a mi Familia?'

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Visiblemente conmovido, el productor Juan Osorio, agradeció poder presentar su telenovela “¿Qué le Pasa a mi Familia?”, ya que estuvo muy delicado de salud, tras contagiarse de COVID-19

“Una de las cosas que me pasaba en mi cabeza, cuando estaba en esa crisis, era: No voy a ver el estreno de “¿Qué le Pasa a mi Familia?” Lo dije de verdad, fue una de las cosas que sentía una gran tristeza. Dios me ha dado oportunidad de tener este privilegio de estar aquí, en el centro, rodeado de esta bonita vibra, de este gran talento, de estos grandes técnicos y de esta empresa tan importante”, señaló el productor.

La telenovela se grabó bajo las más estrictas medidas sanitarias, por lo que el Juan agradeció el compromiso de todo el elenco y equipo de producción.

“No ha sido difícil seguir los protocolos sanitarios para la nueva normalidad, pero todos han sido muy disciplinados, así es fácil trabajar, sobre todo, si amas lo que haces”, expresó.

A través de esta historia, el productor busca promover la unión familiar.

“Es un momento muy difícil el que vivimos como sociedad, pero es muy bonito que a través del entretenimiento, podamos dar un mensaje de amor y de unidad familiar a la gente”, comentó Mané de la Parra, protagonista de la historia.

“¿Qué le Pasa a mi Familia?” es una historia protagonizada por Mane de la Parra y Eva Cedeño, acompañados de una gran elenco en que sobresalen primeros actores como Diana Bracho, Rafael Inclán, César Évora y René Casados, y cuenta la lucha de las familias por salir adelante ante cualquier adversidad.

“¿Qué le Pasa a mi Familia?” inicia este lunes 22 de febrero, por Las Estrellas.

