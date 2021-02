Bárbara Mori se identifica con 'La Negociadora'

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Durante muchos años, Bárbara Mori vivió atormentada por su pasado en el que sufrió violencia física y psicológica de parte de su padre, por ello, cuando le ofrecieron interpretar a “La Negociadora”, la actriz no dudó en aceptar el personaje, debido a que entre ella y Eugenia, había muchas similitudes.

“Hay mucha similitud entre mi historia y la de Eugenia, en el sentido que las dos tenemos un pasado que constantemente está haciéndose presente. Durante muchos años de mi vida, mi pasado me atormentaba, y todos los fantasmas que nacieron de él venían al presente y me atormentaban, porque no los había trabajado y sanado en este caso, es lo que pasa con Eugenia”, indicó.

Alejada de la televisión por más de cinco años, la actriz decidió aceptar este personaje de “La Negociadora”, porque también como actriz le permitía salir de zona de confort.

“Eugenia es una mujer fuerte, echada para adelante que lo arriesga todo para poder salvar la vida de los rehenes, y eso dice mucho, una de las cosas que me identifico con el personaje es que a mí me gusta arriesgar, claro, no arriesgo mi vida, pero a la hora de escoger mis personajes, escojo un personaje que se salga de mi zona de confort, que me exija como actriz, que me lleve a lugares donde no he estado antes y siempre uno cuando arriesga termina ganando, porque creces en el proceso”, indicó.

Para interpretar este personaje, la actriz se sometió a un entrenamiento físico para lograr las escenas de acción.

“Tuvimos que hacer un entrenamiento físico, todos los que formamos parte del operativo de la serie, de movimientos tácticos, de maromas. Fueron meses de entrenamiento para poder estar fuerte, darte maromas y levantarte con la escopeta que pesa años y estar perfecta, estar firme y parecer la mejor policía”, indicó.

“La Negociadora” se puede a través de Pantaya en Estados Unidos y en México, por Claro Video.

Bárbara Mori

Nació un 2 de febrero en Uruguay

Su primera telenovela fue “Tric Trac”

Su primer protagónico en la televisión fue “Azul Tequila”

Se consolidó como actriz con la telenovela “Rubí”

Tiene un hijo con el actor Sergio Mayer

