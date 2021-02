Gisella Aboumrad aplaude ímpetu de Rox en 'La Suerte Loli'

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Segura de la persona que es Rox, personaje que interpreta Gisella Aboumrad en “La Suerte de Loli”, no ha permitido que su cuerpo la defina, por lo que siempre ha luchado por sobresalir en su ámbito profesional.

“Es una profesional exitosa, que ha puesto a su carrera y sus amigos por encima de cualquier otro cosa, sobre todo, tomando en cuenta el hecho de que muchas de las oportunidades profesionales, no se les dan a gente con sobrepeso, se les niega en muchos ámbitos, en muchas áreas y ella no permitió que esa en particular se dé, que su cuerpo la detenga”, expresó.

Al igual que Rox, Gisella, no ha permitido que sus sueños se vean limitados por el físico.

“Cada persona tiene su historia de vida, y en mi caso particular, he tenido muchas pruebas de vida muy complicadas, muy difíciles, pero es un hecho que cada situación me ha hecho ver que soy una mujer imparable, con un temple de acero, con muy buen ánimo, con muy buena disposición y sobre todo con una cualidad humana, que es una de las mayores cosas que podemos apreciar de Rox, de ese grupito de Loli, Matías y Rox, ellos tres se dan apoyo, se dan soporte, obviamente cuando tú tienes un grupo de gente que te da apoyo estás del otro lado”, comentó

La actriz se siente afortunada de estar en un proyecto como “La Suerte de Loli”, en donde ha formado un grupo de amigos.

“Es un privilegio enorme formar parte de esta familia, de la familia Telemundo, porque sí he tenido oportunidades dentro de la cadena de hacer cosas muy importantes, pero este ha sido uno de los proyectos más bonito que he tenido, soy muy privilegiada, que en este momento como están las cosas haber podido trabajar y poder tener el producto al aire y recibir una cantidad de amor, de cariño del equipo, poder ver a la gente que sale de la rutina, ver otras cosas que están pasando, salir un poco de esta de esta rutina”, puntualizó.

