Los Tigres del Norte invitan a la población en Estados Unidos a vacunarse

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Siempre preocupados por su público, Los Tigres del Norte realizaron una campaña en Estados Unidos para exhortar a la gente aplicarse la vacuna contra el COVID-19.

“Hicimos una campaña, para que la gente que ya califica, para que la gente que ya pueda vacunarse, que ya tiene la edad, que vaya y que se vacunen, que no tenga miedo, que no va pasar nada, es algo para bien, para que terminar pronto con esta pandemia, a nosotros todavía no nos toca el turno, va por edades y primero van médicos, enfermeras, personal médico”, señaló Eduardo Hernández.

Para el grupo, no ha sido fácil tener que estar en su casa en cuarentena, sin embargo, ahora les entusiasma el disco que están preparando que tendrá temas inéditos.

“Nos sentimos como desesperados, porque tenemos 50 años trabajando y parar de repente, en marzo ya cumplimos un año sin trabajar, no sentimos como desesperados, como que estamos amarrados de los pies y manos, y se siente una desesperación por la costumbre de estar con el público todos los fines de semana, de estar viajando, de estar en conferencias de prensa, de ir a la radio, de hacer las actividades que estábamos acostumbrados, pues desafortunadamente, este año nos prohibió no nada más a nosotros, sino a todo el mundo salir a la calle, pero ya estamos listo para grabar nuestro nuevo disco, es completamente inédito, nombres de las canciones aún no te las puedo dar, porque todavía no tenemos la lista, yo soy el productor y el arreglista y este martes entramos al estudio para ya empezar a grabar”, indicó.

Hace unos días, el grupo celebró 10 años de haber lanzado su producción “Tr3s presents MTV Unplugged: Los Tigres del Norte and friends”, un disco que, sin duda, marcó su carrera.

“En la carrera de Los Tigres del Norte, el lugar que ocupa el MTV Unplugged, es muy importante, fue el disco, que te podría decir, es el número uno de Los Tigres del Norte, porque fue un disco que tuvo mucha aceptación, tiene un significado muy importante, porque fue el que nos abrió las puertas para otros países donde Los Tigres del Norte no éramos conocidos, y a través de este disco, nos dimos a conocer y nos dio la oportunidad de que llegáramos a estos países y trabajáramos en vivo”, señaló.

