Ivana de María espera que 'La Negociadora' inspire a mujeres

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Después de estar un tiempo enfocada a la producción y en su app StoryPlace, Ivana de María retomó la actuación, a través de la serie “La Negociadora”, una historia diferente, que está segura que inspirará a mujeres, porque considera que “ha cambiado la forma de hacer televisión”.

“La Negociadora”, es un ejemplo de que ha cambiado la forma de hacer televisión, Eugenia (el personaje de Bárbara Mori), es una mujer muy fuerte, es una mujer que no está con ropa ajustada, ni escotes, ni nada que tenga que ver con cosas que tal vez que antes habíamos visto, sino que es una mujer fuerte, una mujer que lidera equipos de puros hombres, y que tampoco es algo que se resalta en la serie, es algo que se ve normal, y algo posible”, explica Ivana.

“Por su parte, Juliana (mi personaje) es hacker y regularmente estamos acostumbrados a que los hacker son hombres y que son los más que saben de tecnología, eso no es cierto en la vida real, y no tiene por qué ser cierto en pantalla, entonces, yo espero que este tipo de contenido inspiré a mujeres, a jóvenes, a nuevas generaciones, que vean este contenido y que se den cuenta que pueden ser lo que quieran”, indicó.

Ivana se identifica con su personaje, ya que la mayor parte de su tiempo, se la pasa frente una computadora, creando historias, porque lo tomó mucho de sí misma para interpretar su personaje.

“Hay cosas en común, por ejemplo, el que todo el tiempo estoy en una computadora, es real, estoy todo el día pegada a un monitor, entonces, definitivamente, hay cositas que me ayudaron mucho para el personaje, como Ivana, cuando está en la computadora mucho, se me acalambra la mano, y así me puedo imaginar a Juliana, y entonces, implementamos cosas como una hamburguesa de juguete, que todo el tiempo aplasta Juliana, lo que, obviamente no aprendí, fue a hackear”, indicó.

Recientemente, la actriz anunció su compromiso con el actor Arap Bethke, aunque aún no han definido la fecha, ya que no desea casarse en pandemia.

“Va muy bien, no he organizado nada, no hemos pensado en lo más mínimo en eso , estamos felices, con nada de prisa, no planeamos tener una boda en pandemia”, señaló.

