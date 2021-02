Eduardo Yañez aclara su salida de la telenovela 'Si Nos Dejan'

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

El actor Eduardo Yañez, confirmó a través de sus redes sociales, su salida de la telenovela “Si Nos Dejan” El actor Eduardo Yañez, confirmó su salida de la telenovela “Si nos Dejan”, la cual protagonizaría al lado de Mayrín Villanueva.

“Sólo quería comunicarme con ustedes porque pues sí, dejo la telenovela “Si Nos Dejan”, por razones de salud. Quería aclarar esto porque sé que hay muchos medios que prontamente se dedican a sacar sus propias versiones y pues nada es verdad hasta que yo lo diga de propia boca”, comentó.

Hace unas semanas, el actor se sometió a una cirugía, de la cual sigue convaleciente, por lo que prefirió dejar el proyecto para recuperarse totalmente.

“Hace un par de semanas, antes de empezar los ensayos, yo me tuve que operar de piedras en el riñón y me dejaron un catéter allá adentro, el cual me tenía que aguantar los siete meses de grabación, pero la verdad es que no he podido”, señaló.

Debido a que los dolores son constantes, el actor sabía que le sería imposible terminar la telenovela, por lo que prefirió dar las gracias.

“Los dolores son muy fuertes, la molestia es muy grande y creo que iba a dejar esta novela a la mitad, así que prefiero ser profesional y avisar que no me siento dispuesto en términos de salud”, indicó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO: