Samadhi Zendejas estuvo a punto de renunciar a la actuación

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Antes de protagonizar la serie “Mariposa de Barrio”, Samadhi Zendejas, había tomado la decisión de dejar la actuación, no porque no le gustara su carrera como actriz, sino porque hasta ese momento, no había encontrado un personaje que encajara con ella.

“Antes de Jenni, había dejado de trabajar en la televisión alrededor de cinco años, sentía que no encajaba en el prototipo de la gente que contrataba los actores y actrices, por más que me esforzaba, por más que quería, la gente que contrataba estaba casada con muchos estereotipos, no veía oportunidades para gente o personas como yo, creo que fue por eso que me alejé, yo tenía que encontrar la manera de mantener mis gastos, y fue por eso que me retiré cinco años, no porque no me gustara la actuación, no había oportunidades de trabajo en las que encajará”, nos confió la actriz.

Sin embargo, llegó a su vida la serie de Jenni Rivera, la cual le permitió retomar su carrera y demostrar que tenía la capacidad de interpretar cualquier personaje, por lo cual, siempre estará agradecida con la cantante.

“Esta carrera tiene sus altas y sus bajas, ya había trabajado en todo, ya no tenía nada en el tema de actuación, hasta que llegó este proyecto de “Mariposa de Barrio” y creo que todo lo que ha pasado, después de Jenni ha sido el resultado de mucho esfuerzo, de mucho corazón, fue mi mejor oportunidad “Mariposa de Barrio”, el alejarme de los estereotipos de los personajes, porque pocas veces hay protagonistas como el de Jenni, era un personaje muy alejado de lo que estamos acostumbrados, la gente pudo ver ahí un pedacito de Samadhi, lo mejor fue que pude hacer mi trabajo, y pudieron ver mi personaje, y a partir de ahí, fue cuando dijeron: “bueno, quizá podamos probarte en otros personajes, sí te creemos”, surgieron proyectos y he ido poco a poco haciendo mis pininos y tratando de ganarme a la gente, sin Jenni no hubiera pasado nada, no estuviéramos en esta entrevista, con este proyecto, mi vida dio un giro de cien por ciento”, indicó.

Después de “Mariposa de Barrio”, le llegó la oportunidad de protagonizar “Enemigo Íntimo” y “Falsa identidad”, proyectos que le han permitido seguir creciendo.

“Creo que los personajes que vinieron después, también tuvieron muy buena respuesta, obviamente al personaje de Jenni le guardo un cariño especial, porque si no, no hubiéramos tenido los demás personajes, y hoy me siento muy afortunada, acabamos de terminar “Falsa Identidad”, que a pesar de la pandemia, se logró hacer bajo todas las medidas sanitarias”, indicó.

CONÓZCALA

Samadhi Zendejas