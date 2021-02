Laura Zapata denuncia que querían sacar a su abuela del asilo donde  está

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

La actriz Laura Zapata denunció a través de sus redes sociales, mediante un video, que el asilo donde se encuentra su abuela Eva Mange, quería hospitalizarla para intubarla.

“Que vengan a hacerle aquí la placa doctora, yo no quiero llevar a mi abuelita y menos con lo de la futureada que me dio aquí usted, que no tiene para intubarla, mi abuelita no tiene porque ser intubada”, se escucha a la actriz decir a una enfermera.

En el video, la enfermera, insiste que se le debe de llamar a una ambulancia para que Doña Eva sea atendida, por lo que Laura Zapata, le explica que su abuela no saldrá del lugar debido a que su oxigenación es normal.

“Con 90, 92 No tiene porque hablarle a ninguna ambulancia”., explicó.

La actriz, aseguró que el video fue tomado el 17 de enero, cuando el asilo insistió en sacar a Doña Eva a un hospital.

“Aquí el domingo 17 de enero que querían llevarse a mi Abuelita a quién sabe dónde. DENUNCIO”, puntualizó.

TE PUEDE INTERESAR: