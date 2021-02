Tania Libertad asegura que la pandemia 'le cayó súper bien', para tomar el descanso que no había tenido

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Desde que inició su carrera, Tania Libertad no se había tomado un tiempo para disfrutar de ella y su hogar, por lo que para cantante, la pandemia, ha sido el momento perfecto que necesitaba para detenerse y gozar de lo que ha logrado.

“Siempre he sido muy casera y llega un momento que después de tantos años de cantar... porque mucha gente me dice, yo festejé en el 2012 mis 50 años de cantante, pero es que yo empecé a los cinco años de edad, y siempre digo en broma que empecé a los menos 10, entonces realmente he viajado demasiado.

"He tenido jornadas de trabajo a veces extenuantes, y cuando la pandemia me paró, yo ya había hecho entre 12 y 15 conciertos sólo en el 2020, porque yo estaba festejando mis 40 años de vivir en México, entonces me cayó súper bien esto, porque si hubiera sido por mí, no hubiera parado nunca, la pandemia me paro, pero lo he disfrutado muchísimo, me he desestresado, me he metido al estudio a grabar, a ordenar mi casa, a mí me ha venido muy bien el descanso “, indicó

Aunque ha disfrutado el estar en su casa, la cantante deseaba seguir en contacto con la gente, por lo que decidió hacer su concierto “Los Amorosos”, en el cual rendirá homenaje a Armando Manzanero.

“A Armando Manzanero le llamo “El Amoroso Mayor”, porque ¿quién más le cantó de esa manera al amor y el desamor?, con una elegancia, con un conocimiento, con una musicalidad maravillosa, ayer que me senté en mi primer ensayo, yo decía: “no es posible que Armando no esté en este primer concierto (vía streaming)”, pero está, cuando empezamos a cantar nos dimos cuenta que sigue ahí y seguirá, mientras exista el amor o como dice su canción mientras existas tú, estará vigente Armando Manzanero”, indicó.

En el concierto que ofrecerá el 26 de febrero, desde su casa, la cantante mostrará más de su intimidad.

“Voy a acercar a la gente a mis lugares, a donde estoy, y desde donde no he salido como todos, desde hace más de un año”, señaló.

