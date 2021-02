'The Sponge Bob Movie: Sponge On The Run' estará disponible el 4 de marzo, On Demand

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

La película “The SpongeBob Movie: Sponge on the Run”, se estrenará en Premium Video on Demand, el 4 de marzo.

En esta cinta, Bob Esponja y Patricio se sumergirán en una gran aventura para encontrar a Gary, la querida mascota de Bob.

Bob Esponja y Patricio, llegarán hasta el poderoso rey Poseidón, quien tiene a Gary prisionero en la Ciudad Perdida de Atlantic City.

En su misión para rescatar a Gary, Bob Esponja y sus amigos, descubrirán que nada es más fuerte que el poder de su amistad.

La película se estrena el 4 de marzo para Premium Video-On-Demand, durante un tiempo limitado en Estados Unidos, y también estará disponible en Paramount +.

La canción Agua de Tainy y JBalvin es el soundrack oficial de la película. Únete a Patricio y Bob Esponja, en esta aventura al ritmo de la música bajo el agua.

Además de que se incluye una nueva mini-película de SpongeBob SquarePants, después de los créditos.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO: