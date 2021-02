Museo de Arte de Phoenix estrena el último cortometraje que celebra sus 60 años de historia

Alfredo García

lavozarizona.com

Luego de que el Museo de Arte de Phoenix celebrara hace unos meses 60 años de impulsar el arte del mundo, los diferentes estilos de vida y el sentir de la comunidad local en sus galerías, la serie de cortometrajes que se realizaron para tal efecto cierran la última etapa.

La tercera película programada, de nombre Represent, se estrenó esta semana en la página de internet del museo ( phxart.org). The First Time y Wish You Were There, la primera y segunda películas, también están disponibles para ser vistas por los interesados de la historia del recinto cultural y han recibido muestra de reconocimiento nacional e internacional.

“Estamos encantados de proyectar a la comunidad este último cortometraje de nuestro aniversario. Le agradecemos profundamente a la Fundación Steele, cuya generosidad hizo posible que el museo destacara a los cineastas locales, mientras compartía su historia en el mundo del arte en Phoenix, que ha sido el corazón de la cultura de Arizona durante más de 60 años”, aseguró Tim Rodgers, director ejecutivo del museo.

En 2017, el Museo de Arte de Phoenix desarrolló una iniciativa para fortalecer el compromiso de comunicación a través de las redes sociales con la comunidad, y lo hizo gracias a la generosidad de personas e instituciones como Virginia G. Piper y Charitable Trust, implementando un sitio de internet completamente bilingüe (inglés-español), con un diseño adaptado a los dispositivos móviles.

El nuevo sitio lanzado en marzo del 2020, justo antes del cierre provocado por la pandemia del COVID-19, canalizó fondos adicionales para apoyar el registro fotográfico para el catálogo virtual de la colección del museo y el desarrollo de la serie de cortometrajes de celebración.

“El cortometraje Represent es la culminación de un viaje tremendamente gratificante para contar la historia del Museo de Arte de Phoenix, así como la vida de quienes han apoyado a nuestra institución durante mucho tiempo", señaló Nikki DeLeon Martin, directora de Mercadotecnia y Asuntos Externos del museo, quien supervisó el proyecto de la serie de películas e invitó a la comunidad a que disfruten el material creado.

Para obtener más información sobre la serie de películas y las actividades, días y horarios del Museo de Arte de Phoenix, se puede consultar la página de internet https://phxart.org/, o realizar una llamada telefónica a la Oficina de Comunicaciones (602) 307-2003.

