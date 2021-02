Dulce María comparte tierna fotografía de su hija

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

La cantante Dulce María, presumió con una fotografía lo hermosa que está su bebé María Paula, quien nació el pasado mes de diciembre.

En la imagen que compartió la cantante, se puede apreciar el rostro de la pequeña.

“Así amanecimos... ❤️❤️❤️ 🤱🏻y así estamos toda la noche cada dos o 3 horas 🙈😓😅 “, expresó la cantante, a quien se le ve sin una gota de maquillaje cargando a su hija sobre su pecho.

Desvelada por estar al pendiente de su hija, la cantante, compartió que cada momento al lado de la pequeña la hace feliz.

“La amo con todo mi ser y cuando más cansada estoy me sonríe y eso me derrite y me da fuerza para darle lo mejor de mí aunque esté agotada ❤️🙏🏻🙌🏼 #momlife 🤷🏻‍♀️”, explicó.

La cantante está casada con el productor musical Paco Álvarez, con quien ha logrado formar una gran familia.