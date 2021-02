¿Coldplay, el mejor espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de los últimos 20 años?

Ed Masley

The Arizona Republic | azcentral.com | lavozarizona.com

READ IN ENGLISH

Un nuevo estudio encontró que la actuación del grupo inglés Coldplay, en el medio tiempo del Super Tazón 50, cuando Chris Martin y sus compañeros fueron eclipsados por Beyoncé, es, científicamente hablando, clasificado como el mejor espectáculo presentado en este escenario en los últimos 20 años.

Eso significa que obtuvo entre los participantes del estudio un mejor puntaje que la interpretación icónica de Prince, denominado "Purple Rain", realizada durante un aguacero real.

Muchos creen que realmente no es así.

El análisis, realizado por el sitio de internet OnBuy.com, encuestó a 4 mil 376 fanáticos de todo el mundo sobre sus actuaciones favoritas y recopiló las visitas registradas en la página de YouTube, además de las clasificaciones de me gusta y no me gusta para llegar a una puntuación del índice de fanáticos.

Según esa métrica, Coldplay anotó 48 de 60 posibles puntos, alabando la actuación de Shakira y J.Lo en el Super Bowl del 2020, que quedó en segundo lugar con 46, y Prince, quien de alguna manera terminó tercero con 44.

La actuación de medio tiempo con la calificación más baja, con 16 de 60, fue para Adam Levine y Maroon 5.

Shania Twain (2003), The Who (2010) y el “mal funcionamiento” del vestuario de Janet Jackson (2004) completaron la parte inferior de la lista.

Así es como califican la lista completa: