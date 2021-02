Alberto Vázquez podría hacer bioserie de su vida

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Debido a que por la pandemia, los artista se han visto obligados hacer sus conciertos vía streaming, el cantante, Alberto Vázquez, ya planea su retiro de los escenarios.

“Pienso retirarme cuando no me sienta bien, que no me vea todavía presentable, creo que todavía me veo bien. Aquí empieza una despedida que quizá durará cuatro o cinco años, porque como ya no tenemos el medio de antes, que nos podíamos ver en un teatro, que podíamos dialogar con la gente , ahora tiene que ser virtual, entonces explicarles que poco a poco, haciendo programas así (vía streaming) voy a despedirme ya de mi carrera, no porque me vaya a retirar, simplemente no se puede ir a ningún lado a cantar y me voy despidiendo poco a poco de esta manera”, indicó.

Contento por todo lo que ha hecho en su vida, el cantante no descarta hacer su bioserie.

“Tienen pensado hacer algo en Netflix conmigo. No sé si pueda lograr algo, si se hace perfecto, sino se puede hacer ni modo, ya tengo un libro, la historia ya la tienen, la gente la conoce, pueden ver mi historia filmada pero no puedo decirte que ya esté hecho”, indicó.

El cantante ofrecerá un concierto el próximo 27 de febrero a través de la plataforma Eticket.

