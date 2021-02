Nieve en Four Peaks: ¿Qué tan inusual es ver nevadas las montañas alrededor de Phoenix?

Weldon B. Johnson

Parece que sucede cada invierno cuando se tienen algunos días fríos y un poco de lluvia en los alrededores de Phoenix.

El clima se despeja un poco y cuando se observa al norte hacia las montañas y al este, la mayoría de los conductores y la gente desde sus casas se hace la misma pregunta: ¿eso es nieve?

Sí, es nieve.

Las montañas conocidas Four Peaks (Cuatro Picos), ubicadas a unas 40 millas al noreste del área metropolitana de Phoenix, son parte de la Cordillera Mazatzal. El más alto de los Cuatro Picos, Browns Peak, alcanza los 7,657 pies de altura. (El punto más alto de toda la cordillera es Mazatzal Peak a 7,903 pies).

Se ha acumulado la nieve en los Cuatro Picos desde que las tormentas de finales de diciembre azotaron el área. En las redes sociales, la gente ha estado publicando animadamente las fotos de las condiciones invernales en la zona.

Pero la nieve en Four Peaks no es tan inusual en esta época del año, aseguró Mark O’Malley, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Phoenix.

"Eso es común", dijo O'Malley. “Eso sucede quizás un par de veces cada invierno en las que neva en Four Peaks. Solo durante los inviernos realmente secos debido a la falta de tormentas no se observa nieve. Pero a esa altura, no es raro verla".

Las cantidades precisas y la frecuencia de las nevadas allá arriba son inconsistentes porque el Servicio Meteorológico Nacional no tiene una estación de informes sobre los Cuatro Picos.

Ni siquiera es sorprendente cuando se tienen algunos copos de nieve en elevaciones más bajas. El 21 y 22 de febrero del 2019, hubo nevadas en el norte de Scottsdale y en Cave Creek. Antes de eso, la última vez que hubo nieve en estas áreas bajas fue en 2015, según el Servicio Meteorológico.

O'Malley expuso que probablemente se deba a que estamos tan acostumbrados al clima cálido, que la gente piensa que la nieve en las montañas es una anomalía.

"Supongo que cuando se está lidiando con 100 o 110 grados fahrenheit en el verano, la gente se pregunta, '¿Eso es nieve?' ", comentó O'Malley.

Sugerencias de cómo ver la nieve en Four Peaks

Si se está interesado en tomar fotografías la próxima vez que haya nieve, se recomienda conducir hacia el norte por la ruta estatal 87 hasta Four Peaks Road (Forest Road 143). Está a unas 26 millas al noreste de Mesa. Se puede salir de la autopista y estaciona en FR 143. Después caminar hacia los picos para encuadrar la mejor toma.

Hay que recordar que todavía se está en el desierto. El suelo está cubierto de cactus y arbustos, así que usar pantalones y zapatos resistentes, no pantalones cortos ni chanclas, es recomendable.

No se aconseja conducir hacia las montañas cuando existen malas condiciones climáticas. El camino de tierra y grava se degrada con la lluvia y la nieve. En buenas condiciones, se recomienda buscar un gran espacio libre y de preferencia, contar con tracción en las cuatro ruedas del vehículo.

Traducción Alfredo García