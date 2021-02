Ariadne Díaz se contagió por segunda ocasión de COVID-19

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

La actriz Ariadne Díaz, compartió con sus fans, que hace unas semanas volvió a contagiarse de Covid-19, por lo que se mantuvo alejada de las redes sociales para recuperarse.

“Ya me había dado y gracias a Dios me fue muy bien, pero ¿cómo pueden creer? Yo no lo puedo creer, pero me volvió a dar”, indicó.

Aunque logró recuperarse sin necesidad de acudir a un hospital, la actriz, explicó que los síntomas en esta ocasión fueron más fuertes.

“Me siento muy afortunada que a pesar de que me dio COVID-19 dos veces, en ambas ocasiones siempre estuve con buena saturación de oxígeno. En la segunda ocasión sí tuve un dolor de cuerpo nefasto, pero dentro de todo siempre estuve bien, nada que no pudiera solucionarse en casa y ya estoy muy bien.", comentó.

A pesar de lo mal que la ha pasado, la actriz, agradece que su hijo y su pareja, el actor Marcus Ornellas, no se han contagiado.

“Cabe mencionar que de las cosas más agradecidas que me hacen sentir es que este niño cachetón que está aquí y su papá, las dos veces han salido negativos ellos dos”, indicó.

