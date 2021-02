Jair Romero homenajea con su talento al grupo Niche

Diana García

Corresponsal Cd. de México

Tras venir de éxito de la serie “El Joe, La leyenda”, Jair Romero buscaba un proyecto que le permitiera seguir demostrando su capacidad actoral, y fue así como llegó a protagonizar “Lo que diga el corazón...Niche”, una historia que rinde homenaje a las canciones del grupo colombiano.

“Es un proyecto muy importante, creo que de los más importantes que han llegado a mi vida, venía de un proyecto muy importante (“El Joe, La Leyenda”) y era como la posibilidad de reconfirmar mi carrera, fueron cuatro años, después de este proyecto nos fuimos de gira dos años y medio, y quedé con la necesidad de ratificarme, de demostrar que no era un actor de un solo proyecto, sino que podría con los elementos que tengo y la versatilidad que tengo, puedo demostrar que puedo hacer otro tipo de personajes, aunque no me imaginé volver a encarar un personaje musical”, señaló.

Admirador de Niche, Jair conocía las canciones del grupo, por lo que no hubo necesidad de conocer más sobre la música de los colombianos.

“Cabe resaltar y aclararte que no es una serie biográfica, se llama Niche, porque la historia está basada en la obra musical del grupo, en especial en la banda sonora del tema “Una Aventura”, y en cuanto a eso no hubo necesidad de explorar los personajes reales, ni indagar, ni investigar en cuanto a la relación de los personajes originales, es un trabajo más cultural, aunque tuve mucho acercamiento con algunos personajes del grupo Niche, desde pequeño, siempre estuve rodeado de gente que le gustaba la salsa, a mi papá le encantaba y nos inyectaron la música de esta gran agrupación”, indicó.

La serie se transmite por la plataforma Vix, para ver todos los episodios sin costo, el público puede ingresar a www.vix.com.