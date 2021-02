Gloria Sierra, preocupada por la salud de su esposo Mike Biaggio

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Después de que Gloria Sierra diera a conocer en sus redes sociales que necesitaba oxígeno para su esposo Mike Biaggio, la actriz, compartió que el actor está estable.

“Está bien, creo que se está haciendo lo que se debe de hacer médicamente y vamos a ver a que empiecen hacer efecto las medicinas”, explicó.

Aunque el actor se encuentra estable, deberá usar oxígeno, debido a que su oxigenación había estaba por debajo de los 90.

“Para cuando estaba en la búsqueda del oxígeno, Miguel Ángel llegó a estar en 83, 85 y de ahí se iba y se subía, pero ya 83 se me hacia demasiado feo, conseguimos el concentrador de oxígeno. Al parecer, estamos bien como hemos llevado las cosas. Miguel Ángel en su momento me decía: 'estás exagerando, me siento bien', cuando no podía agarrar ni siquiera el vaso con agua para tomarse una pastilla", indicó.

La actriz, permanecerá al lado de su esposo, aunque sus hijas estarán aisladas en la casa.

“Yo he estado con él, no dormí en la cama con él, hice un tendidito al lado de la cama en el suelo para estar monitoreándolo... las niñas en sus cuartos, les pedía que no subieran”, indicó.

MÁS NOTICIAS DE ENTRETENIMIENTO: