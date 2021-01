Eduardo Santamarina sufre 'Buscando a Frida'

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

En esta época, en donde todos los seres humanos nos sentimos por demás vulnerables, Eduardo Santamarina experimentó el temor de perder a uno de sus cinco hijos, tal como le sucede a su personaje de Abelardo Pons en la serie “Buscando a Frida”, producción de Telemundo.

“Es fuerte obviamente, yo con Mayrín, con mi mujer, claro que te haces este cuestionamiento, porque además todos como familia, podemos pasar por una situación así, en este mundo de tanta violencia que nos está tocando vivir”, indicó el actor, quien agregó que su personaje pierde a una hija y debe enfrentar una lucha para encontrarla, con la incertidumbre si la hallará con vida.

“Durante cinco meses me puse en los zapatos de Abelado Pons, yo, que tengo cinco hijos, y no puedo pensar en perder a alguno de ellos, sería lo peor que le puede pasar a un padre; los que somos padres, sabemos y me entienden lo que yo estoy pasando con mi personaje, y aunque no seas padre, te lo puedes imaginar lo difícil que es pasar por una situación así, cuando pasa algo así, afecta a toda la familia, a los primos, a los tíos, a todo tu círculo cercano a todos los acechas, no nada más al padre o madre, o hijos, que perdió a su hermana o hija, afecta de rebote a todos”, indicó.

MÁS:Eduardo Santamarina: 'He vivido la etapa más desgastante de mi carrera'

El interpretar a Abelardo, le significó una seria afectación emocional.

“Emocionalmente es una serie muy desgastante, en ese sentido, porque no sólo se pierde nuestra hija y no sabemos qué pasa con ella, hay esa incertidumbre, que es lo que te va matando por dentro, porque no sabes si está viva, o está muerta y despertarse con esa incertidumbre, es lo que te va matando por dentro, en ese sentido es una serie que emocionalmente exige mucho, los cinco meses que estuvimos grabando, en ese sentido, fuero muy agotadores”, indicó.

Sin embargo, Eduardo agradece que este proyecto hubiera llegado a sus manos, ya que es la primera vez que trabaja en un thriller.

“Es la primera vez en mi carrera que me cae un proyecto así, estoy muy, muy contento, porque nunca había hecho un thriller, nunca había hecho una serie de suspenso, y a mi como actor, me mantuvo cada día todos los capítulos intrigado, fueron cinco meses difíciles por el tema que nos toco vivir de la pandemia, por todos estos protocolos y cosas de máscaras, pero bueno las crisis también te dan grandes lecciones y te das cuenta que se pueden hacer las cosas y bien. Somos muy bendecidos y agradecidos de poder trabajar en plena pandemia”, comentó.

CONÓZCALO

Eduardo Santamarina