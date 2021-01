Laura  Zapata denuncia amenazas

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

La actriz Laura Zapata denunció a través de sus redes sociales, que ha recibido amenazas de un número desconocido, después que la institución privada donde supuestamente cuidan y atienden médicamente a abuela Doña Eva, fuera clausurado por no cumplir con las medidas sanitarias.

“Ya me están amenazando de este teléfono desconocido. Me habló diciéndome que si le pasaba algo a su mamá, que estaba en el asilo, me metía a la cárcel”, expresó la actriz.

Tanto Laura Zapata como Thalía denunciaron el maltrato del que fue víctima su abuela, por lo que el martes pasado diversas autoridades del Estado de México se presentaron en el asilo para inspeccionarlo.

Sin embargo hubo personas a las que no les pareció que Laura Zapata levantara la voz contra el lugar, por lo que han tratado de intimidarla.

“Al parecer, es alguien que está aquí dentro, me sigue amenazando. Qué tal el valiente, sin foto y sigue con su redacción inexplicable", expresó.

