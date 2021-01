Gala Montes no es culpable de la ruptura de Marimar Vega y Horacio Pancheri

Diana García

Corresponsal en la Cd. de México

Luego de que Marimar Vega confirmara que había terminado su relación de noviazgo de casi dos años con Horacio Pancheri, el actor argentino aclaró que su separación no se debió a una tercera en discordia y pide que no se culpe específicamente a Gala Montes, que no tuvo nada qué ver.

“Nada más quiero aclarar que no hay nadie en el medio, no hay una tercera persona que se metió en la relación, como están inventando de Gala (Montes). Gala no tuvo nada que ver con esta separación de María y mía, así que por favor no inventen, a los medios les pido un poquito de respeto”, indicó.

Incómodo por tener que hablar de su vida privada, el actor dejó claro, que esta una de las situaciones que más le molestan de ser figura pública.

“La parte que no me gusta de ser figura pública, es tener que comunicar estas cosas, no estaba en mis planes hacerlo, pero salió la noticia confirmada, entonces ya está, no voy a entrar en detalles, la relación se terminó y siempre le voy a desear lo mejor para su vida", indicó.

Finalmente, el actor se reservó los detalles de su ruptura con Marimar.

“Nuestra separación fue por temas personales y no entraré en detalles. Les pido respeten este momento difícil”, comentó.

